NSB Keiem organiseert ieder jaar de 11-Novemberviering in Keiem.

“Het is al sedert het jaar 2000, dat we een nieuw elan, een nieuwe invulling geven aan onze 11 novemberviering in Keiem” vertelt Jozef Boone van NSB Keiem.

“We starten met een bezinning in de om 10 uur, dit jaar is het Thema ‘Post naar het (thuis)front’. Daarna volgt onze bloemen hulde aan het monument op het dorpsplein, het Belgisch militair kerkhof en aan ons onze treurende moeder.”

Dit jaar was er een hele delegatie van de 17de compagnie Te Gavere bataljon 3-Paraeenheid te Tielen aanwezig. “ Er waren een 20-tal vaandels en na de bezinning in de kerk ging het in stoet, onder begeleiding van de majorettes en de harmonie St Cecilia Keiem stapten de para’s, de leden van NSB Keiem en de vaandeldragers eerst samen naar het monument aan het dorpsplein waar een bloemenhulde werd gebracht. Daarna stapte de stoet, met nog een 100-tal inwoners van Keiem naar het Belgisch militair kerkhof en treurende moeder met bloemenhulde.”