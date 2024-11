Blankenberge herdenkt Wapenstilstand met bloemenhulde en muzikale optocht

Op 11 november werd naar jaarlijkse gewoonte Wapenstilstand weer herdacht in Blankenberge.

Dat gebeurde volgens de traditie met een bloemenhulde en een muzikale optocht. Daarbij werd even halt gehouden aan het monument in Uitkerke en dat van de Ontmijners in het Koning Albert I-park, op de stedelijke begraafplaats, bij het monument der Gesneuvelden op het De Langheplein en aan het gedenkteken in de benedenhal van het stadhuis.

De herdenking werd daarna afgesloten met een receptie in bistro De Perse, aangeboden door het stadsbestuur.