Waarom er een kraslotje van 250.000 euro in de kluis van de Brugse politie ligt

Hij was iets meer dan twee weken spoorloos. De transmigrant die vorige maand een kraslotje kocht in de plaatselijke Spar-supermarkt in Zeebrugge en daarmee maar liefst 250.000 euro won. Maar vrijdag stapte hij samen met een advocaat het politiegebouw in Brugge binnen. Hij identificeerde zich – terecht – als de winnaar in kwestie. Maar hij stapte het commissariaat uiteindelijk zónder zijn lotje weer buiten. En dat is meteen ook de reden waarom er momenteel een kraslotje ter waarde van 250.000 euro in de kluis van de Brugse politie ligt.

Eerst kort even terug naar de feiten: op woensdag 23 maart stapt de jonge transmigrant de lokale supermarkt Spar in Zeebrugge binnen. Hij legt er vijf euro op de toonbank en koopt er een kraslotje CA$H mee. Buiten gaat hij op een bankje zitten om te krassen. Tot zijn eigen verbazing wint hij de hoofdprijs: 250.000 euro. En dat wordt binnen in de winkel bevestigd. Maar de lokale handelaar kan niet uitbetalen omdat het bedrag te groot is. De jonge winnaar krijgt een bewijsje mee met daarop een telefoonnummer van de Nationale Loterij dat hij moet bellen.

Maar daar wachtten ze tevergeefs op een telefoontje. En ook in Zeebrugge werd de jongeman – die er anders bijna dagelijks rondhing – niet meer opgemerkt. Iets wat ook de politie en het parket verdacht begonnen te vinden. Want wat als iemand met slechte bedoelingen de winnaar in het vizier kreeg? Daarom startte het gerecht ook met een onderzoek naar de identiteit van de gelukzoeker, die plots geluksvogel werd. Enerzijds om hem te behoeden voor malafide figuren, anderzijds om hem te kunnen helpen zijn prijs te innen.

Hulp van de pastoor

En het onderzoek werd voornamelijk vooruitgeholpen door beeldmateriaal. Want de supermarkt waar de jongeman het winnende lotje kocht, beschikt over camerabeelden. Daarop is te zien hoe hij het goeie nieuws te horen krijgt en daarop spontaan een dansje inzet. Enige nadeel: hij draagt de hele tijd een mondmasker.

Dat hij uiteindelijk toch snel geïdentificeerd kon worden, is mede dankzij de plaatselijke pastoor. Hij vangt al jarenlang transmigranten op die in Zeebrugge stranden tijdens hun reis naar Groot-Brittannië. Voor zijn eigen veiligheid maakt hij telkens een foto. En daarop is de jonge transmigrant wél goed herkenbaar. De politie ging ook die foto halen en kon hem op die manier identificeren. Een naam en een gezicht dus. Maar zijn verblijfplaats bleef logischerwijs een raadsel.

Drie mannen bij de Nationale Loterij

Maar vrijdag kwam het onderzoek plots in een stroomversnelling terecht. Want toen dienden drie mannen zich bij de Nationale Loterij aan met het winnende kraslot. Maar de winnaar – die ondertussen al geïdentificeerd was – zat daar niet tussen. Verdacht, vonden ze ook bij de Nationale Loterij. En de politie werd er bij gehaald. “Wij zijn die drie mannen inderdaad in Brussel gaan oppakken”, zegt Dirk Van Nuffel, korpschef van de Brugse politie. “Onze initiële vrees was dan ook dat zij de eigenlijk winnaar iets hadden aangedaan om zijn lotje te bemachtigen.”

Het trio werd in de kelder van het Brugse politiecommissariaat in een cel ondergebracht. Maar niet veel later stapte de eigenlijke winnaar, samen met een advocaat, hetzelfde gebouw binnen. Het kraslotje had hij uiteraard niet meer in zijn bezit, maar hij kon zich wel identificeren als de persoon die op de camerabeelden te zien was. “Daaruit bleek onvoldoende dat de drie verdachten strafbare feiten hadden gepleegd. Zij werden dan ook vrijgelaten”, doet de korpschef het opmerkelijke verhaal verder.

Rekening openen

De echte winnaar werd in het bijzijn van zijn advocaat verhoord en kreeg de nodige uitleg over de verdere stappen. Daarna stapte hij terug buiten. Zonder het kraslotje in kwestie, want de politie stelde voor om dat veilig in het commissariaat te bewaren. Tot hij een manier gevonden heeft om zijn geld te kunnen ontvangen.

De jongeman hoeft zich daarvoor niet per se te haasten. Winnaars bij de Nationale Loterij krijgen namelijk twaalf maanden tijd om hun prijs effectief op te halen, dus tot 23 maart volgend jaar in zijn geval. De Nationale Loterij betaalt prijzengeld echter nooit cash uit, dus de enige optie voor de jongeman is om een rekening te openen. Geen evidentie, want hij verblijft illegaal in ons land. De loterij liet echter al verstaan dat dat op zich geen probleem vormt en dat ze er alles aan zullen doen om de jongeman uit te betalen. “Illegaal of niet, hij heeft recht op dat geld en wij zullen hem uitbetalen”, klonk het eerder. (TL)