Waar staat het gouden mandje van Alyssa?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Superpups vzw. Daar zoeken ze een baasje voor Alyssa (1), een Russisch straathondje met een zacht karakter.

“Alyssa is achtergelaten geweest op een veld. Gedumpt in een roedel honden die daar wonen en eten krijgen van vrijwilligers”, vertelt Milla, stichter van Superpups. “Dat gebeurt wel vaker in het koude Rusland. Waarschijnlijk dacht haar baasje dat ze op die manier nog goed terecht zou komen. Want, zo redeneren de mensen ginder, de hond zou tenminste niet sterven van de honger.”

Alleen klopt die redenering volgens Milla niet. “Een roedel honden is een hele hechte groep, die niet zomaar nieuwkomers accepteert. Het was voor onze vrijwilligers snel duidelijk dat Alyssa daar geen week zou overleven. Daarom hebben we haar daar weggehaald.”

Huishond

En wat blijkt? Alyssa doet het veel beter als huishond dan als straathond. “Ze heeft een heel zacht en teder karakter. Met kinderen en katten kan ze goed samenleven. Ze is bovendien verzot op kusjes en knuffels. Ik zoek daarom een lief gezin dat haar zal overladen met liefde. Mensen die haar toestaan om rustig te wennen aan een veilige thuis.”

Alyssa is gesteriliseerd, gechipt, gevaccineerd en ze heeft een internationaal paspoort.

(AN)