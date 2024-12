VTI Tielt in de bres voor de Warmste Week met zelfgemaakte sleutelhangers en sintontbijt

Het VTI van Tielt vlamt mee voor De Warmste Week. Zo zorgde de school voor zelfgemaakte sleutelhangers, werd er een sinterklaasontbijt op poten gezet en gaan de leerlingen straks zelfs wandelen met de Tieltse rusthuisbewoners.

De school maakte niet alleen geslaagde ‘Warmste Week’-sleutelhangertjes die je sinds kort voor 2 euro kan kopen bij verschillende Tieltse handelaars, ook het thema van de Warmste Week wordt alle eer aan gedaan. “We willen niet alleen geld inzamelen, we willen ook actief verbindingsmomenten organiseren om zo eenzaamheid tegen te gaan”, legt leerlingenbegeleidster Marlies Wallaert uit. “Daarom organiseerden we woensdagochtend een Sintontbijt aan een spotprijsje. Tegelijk zijn er ook twee leerkrachten die straks met hun klassen naar het rusthuis van Tielt trekken om samen met de bewoners te gaan wandelen. Tot slot hadden we ook een geslaagde filmavond op school die we voortaan graag jaarlijks laten terugkeren.” (SV)