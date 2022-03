Vroeger en Nu – Van estaminet De Hazelt tot Vagant

De Botermarkt in Roeselare heeft een grote metamorfose ondergaan in vergelijking met de vorige eeuwen. Zeker als je weet dat estaminet De Hazelt op de oude foto misschien wel teruggaat tot de negende eeuw. Dan is De Vagant nu wel bekender maar dan weer minder belangrijk op bestuurlijk vlak.

In het feodale tijdperk bestonden er op het grondgebied van de parochie Rumbeke vier heerlijkheden. Een daarvan was ‘de heerlijkheid De Hazelt’. De heerlijkheid was heel oud, misschien wel zo oud als ‘villa Roeselare’, gesticht in de negende eeuw. Ze werd in 1628 gekocht door de familie de Thiennes, de kasteelheren van Rumbeke.

De zetel van deze heerlijkheid was gevestigd in estaminet De Hazelt op de Varkensmarkt in Roeselare (de huidige Botermarkt, red.). Op de oude foto zien we estaminet De Hazelt rechts.

Verschillende namen

De Botermarkt kreeg in de loop der tijden verschillende namen: naast Varkensmarkt werd het plein omgedoopt tot Houtmarkt en ook Wapenplein omdat de gewapende (!) brandweervrijwilligers er schietoefeningen hielden.

Waar nu een schoolblok van het Klein Seminarie stond, was ooit het Roeselaarse vredegerecht met aansluitend een gevangenis. Op de hoek van de Leenstraat en de toenmalige Houtmarkt was er voor de onafhankelijkheid van België in 1830 de brouwerij Cauwe.

(gf)

Het hoekhuis links is sinds jaar en dag een populair café, De Vagant, in het ‘Roeselaarse gouden vierkant’ en een gevangenis vinden we ook niet meer op de Botermarkt.

Met het verdwijnen van het politiekantoor tegenover het afgebroken stadhuis en de afbraak van de politiepost in de vroegere ABB-gebouwen, moeten jongeren voortaan een heel eind verder hun roes uitslapen.

(PS)