Izegem vroeger en nu: Het stationnetje en café De La Gare

De oude foto dateert uit de Eerste Wereldoorlog. Café La Gare bleef al die tijd een vaste waarde en ook het pand waar The Cottage huisde, is er nog altijd. Vroeger was het zelfs zichtbaar vanop de Korenmarkt.

“Op de oude foto zie je ook de schoorsteen van de elektriciteitscentrale achter het toenmalige station. Het grote gebouw in de achtergrond is de villa van een lijnwaadfabrikant, waar later Paul Berlamont en zijn vrouw Jeanine Deloof vele jaren Brasserie Pataya uitbaatten”, zegt Bart Blomme van heemkring Ten Mandere. “Nadien was er nog een tijdje brasserie ‘The Cottage’. Het nieuwe station werd omstreeks 1930 gebouwd.”

Tot 1848 was er geen café op de hoek maar stonden er wel 4 kleine huizen. In 1851 bouwde men er ‘Gasthof De Spoorhalle’, een afspanning die diende als wachtzaal voor de treinreizigers. Op de eerste verdieping was het vredegerecht gevestigd. Na het overlijden van de uitbater van het gasthof kocht de familie August Olivier het pand. Ze veranderden de naam in Café De La Gare. Het café werd ook een tijdje Café de la Station genoemd.

August Olivier overleed in 1927 en de zaak werd verdergezet door zijn 2 dochters en een zoon. In een dodelijk ongeval kwam één van de 3 om en toen werd Virginie Olivier de uitbaatster. Het was zelfs een tijdje restaurant en de Sint-Sebastiaansgilde had er haar lokaal.

In 1964 werd het café uitgebaat door Antwerpenaar ‘Fons’. In 1978 werd de familie Sintobin uitbater van de zaak. Later kocht Paul Berlamont het pand en baatte een aantal jaren met zijn vrouw het café uit. Nadien kwamen nog uitbaters Sonja en Lintsie en net vóór de corona werd Virginie Gobert de nieuwe waardin.

