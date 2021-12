Vroeger en nu in Izegem: Waar boomstammen Het Paradijs verlieten

Waar het vroegere café Het Paradijs en transportbedrijf van André D’Haene gevestigd was op de hoek van de Roeselaarsestraat met de Baron de Pélichystraat, is sinds 2003 Juwelen Ver Eecke gevestigd.

“In de jaren ‘60 en ‘70 was op de hoek van de Roeselaarsestraat met de Baron de Pélichystraat, rechtover de oude Post, café ‘Het Paradijs’ van brouwerij Carpentier gevestigd”, zegt Bart Blomme. “De laatste uitbater was André D’Haene, die eigenlijk zijn vader opvolgde. Hij runde het café samen met zijn vrouw Mariette Rommel. De vrij grote koer naast het café, aan de kant van de Baron de Pélichystraat, was ook de losplaats van Andrés eigen transportbedrijf, dat bomen vervoerde.

Dichtbij het drukke kruispunt aan de oude Post was het soms een drukte van jewelste van manoeuvrerende vrachtwagens die de boomstammen op de koer moesten krijgen. Vaak tot grote ergernis van de automobilisten die soms minutenlang moesten wachten vooraleer ze weer door konden rijden.”

Kaartersclub

In café Het Paradijs was er ook een kaartersclub: ‘De Paradijsvrienden’. En de Patrick Sercuvrienden startten hier in 1966 hun werking. Ze organiseerden van 1968 tot 2000 ieder jaar een wielerwedstrijd voor beroepsrenners tijdens de kermisweek.

De familie Marc Ver Eecke (Grondwerken Ver Eecke) kocht het pand aan de toenmalige Brouwerij Carpentier, brak het af en zette er in 2002 een nieuwbouw op. “Een juwelierswinkel en een woning”, zegt dochter Sandra die samen met haar moeder Jacqueline de zaak runt. “In 2003 opende de zaak. Mooi gelegen en heel goed beveiligd, met onder andere inox palen met gewapend beton vóór de winkel.”

(IB)