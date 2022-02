Vroeger en nu: Ooit weinig auto’s in de Westlaan in Roeselare

Nu is het een drukke verbindingsweg en staan automobilisten er vaak in de file. Maar ooit was de Westlaan een doodgewone straat in Roeselare, waar nu en dan een wagen passeerde en stilstaand verkeer onbestaande was.

De Westlaan is de verbinding tussen de Hoogleedsesteenweg en de rotonde aan het vroegere Spillebad. Vroeger was het een brede straat waar doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk was. Zelfs inhalen behoorde op bepaalde stroken tot de mogelijkheden en er stonden geen verkeerslichten die rekening hielden met afslaand verkeer.

De kinderen die school liepen in de kleuterschool en lagere school van Sint-Lutgart konden zonder problemen de Westlaan dwarsen en er soms zelfs een partijtje voetballen. Wanneer er een auto-ongeluk gebeurde zoals hier in 1963, was dat bijna voorpaginanieuws. De politie kwam met een viertal personen ter plaatse, de buurtbewoners stonden in het deurgat en de noodtoestand werd net niet afgekondigd.

Make over

De Westlaan kwam echter drukker en drukker en men hoorde meer en meer de zware vrachtwagens van transportbedrijf Pommé uit Staden over de beton- en macadamplaten rollen. De Westlaan werd immers dé verbindingsweg vanuit Roeselare naar Staden, Hooglede en ommeland.

Een vijftal jaar geleden kreeg de Westlaan een volledig make over. Er kwam een nieuwe wegbedekking, een middenstrook met mooie bloemperkjes en men kon de laan niet meer aan iedere straat dwarsen. Dit zorgde zeker in het begin voor gevloek bij heel wat automobilisten, die enkele honderden meters moesten doorrijden. Er kwam ook een mooie, sfeervolle verlichting op dit onderdeel van de kleine ring. Maar helaas betekende dit ook meer filevorming omdat veel mensen nog niet beseften dat men de stad best inrijdt langs de grote ring of de R32.