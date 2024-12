Vroege vogels organiseren spinningsessie op ’t Zand in Brugge: “Ruim 20.000 euro opgehaald”

Mulder Natural Foods uit Roeselare mocht donderdagochtend in alle vroegte hun cheque komen afgeven aan Het Warmste Huis. De ontbijtgranenproducent zette een sportieve actie op poten en dat haalde liefst ruim 20.000 euro op.

Een bijzonder zicht op ’t Zand donderdagochtend. Ontbijtgranenproducent Mulder Natural Foods uit Roeselare kwam met een wel héél speciale actie op de proppen om geld in te zamelen voor De Warmste Week. Het bedrijf organiseerde een spinningmarathon en wilde in totaal 10.000 kilometer spinnen. Per kilometer werd één euro gedoneerd aan De Warmste Week.

12.000 kilometer

“Uiteindelijk werden het meer dan 12.000 kilometers”, vertelt diensthoofd Planning Wim Samyn. “Daarnaast hebben we nog tal van acties georganiseerd, zoals het verkopen van gebak en een escaperoom, en dat leverde in totaal een héél erg mooie cheque op.” De firma onthulde donderdagochtend een cheque van ruim 20.000 euro. “Dat was ver boven onze verwachtingen.”

(CCA)