Vrijwilligers bakken, vervoeren en verwarmen honderden pannenkoeken voor vluchtelingen: “We werden overspoeld”

De vrijwilligers van Allemaal Mensen deden onlangs een oproep om pannenkoeken te bakken en te brengen naar de Kosmos in Heuvelland, vanwaar ze hun maandelijkse tochten organiseren naar de vluchtelingenkampen bij de Franse stad Duinkerke. De respons was zo groot, dat er na een eerste bedeling nog pannenkoeken over zijn voor een volgende tocht.

“We kregen honderden pannenkoeken, waardoor we de oproep op een bepaald moment moesten stopzetten. Het is heel warm om te zien hoeveel mensen zich engageerden”, reageert vrijwilliger Josse Libbrecht (23). “Met een variabele groep van familie, buren, vrienden en kennissen gaan we al meer dan drie jaar naar Duinkerke. Het is slechts een veertigtal minuten rijden voor ons, omdat we vlakbij de grens wonen.”

“In de winter is het daar extra triestig door de regen, modder en koude. Enkele dagen voor onze komst had de politie dan nog eens alle bezittingen van de vluchtelingen ontruimd, waardoor ze opnieuw vanaf nul moesten beginnen en volledig afhangen van vrijwilligers, die onder meer slaapzakken en dekens aanbrengen. Zelfs eten hebben ze niet. Onze pannenkoeken kwamen dus van pas. We namen gasvuurtjes mee om ze ter plaatse op te warmen en deelden warme thee en koffie uit. Dat maakte het aangenamer in het kille mistige weer.”

De vrijwilligers danken de vele bakkers. “We werden overspoeld met stapels pannenkoeken in alle groottes en smaken, divers zoals we allemaal zijn. Ze waren zeer gegeerd en werden lekker bevonden. We hebben er zoveel ontvangen dat we de rest nog kunnen invriezen en het volgende maand nog eens kunnen overdoen.” (TP)