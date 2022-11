‘Zwembaddagen’ promoten het stedelijk zwembad in Nieuwpoort

Het stedelijk zwembad in Nieuwpoort doet al jaar en dag mee aan de ‘Zwembaddagen’. Het concept werd ooit door het instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid in het leven geroepen onder de naam ‘Vlaamse Zwemweek’, maar werd sinds 2009 vervangen door de ‘Zwembaddagen’. What’s in a name?

Dit jaar valt het initiatief in de week van 21 tot 27 november 2022. Zwembaddirecteur Evelyn Vyvey coördineert en organiseert de plaatselijke campagne van deze zwemweekklassieker. Een brede waaier van watersportmogelijkheden wordt aangeboden aan alle mogelijke doelgroepen. De Nieuwpoortse duikclub beet dit jaar de spits af op maandag 21 november met een duikinitiatie. Een twintigtal liefhebbers gooiden alle zwemstijlen overboord en namen deel aan de spannende onderwatersessies van de duikclub.

Een klassieker tijdens de zwemdagen is de zwemmarathon voor lagere scholen. Op dinsdagnamiddag 22 november probeerden de leerlingen in klasverband zoveel mogelijk lengtes te zwemmen. Sommigen zwommen zich de longen uit het lijf, anderen wisten hun inspanningen beter of, zullen we zeggen, slimmer te doseren.

Ontbijt

Wat is er mooier op een ochtend dan een goed ontbijt met koffiekoeken, croissants en een plons in je favoriete zwembad? Een aantal sportievelingen dachten er net zo over en namen deel aan het ontbijtzwemmen op woensdag 23 november.

Zoals verwacht groeide de ravotnamiddag met aquarun voor de kinderen uit tot de topper van de zwemweek. Talrijke leerlingen uit alle Nieuwpoortse basisscholen kwamen woensdagnamiddag ravotten op het looptapijt.

Zeemeerminstaart

Een zeemeermin zijn voor één dag, het is de droom van elk meisje. Deze droom werd op woensdagnamiddag waargemaakt voor wie zich inschreef voor het zeemeerminnenzwemmen. De deelnemers leerden zich met een golvende beweging voort te bewegen. Als de techniek er goed in zat, kregen ze een zeemeerminstaart aan, om sierlijk onder water te zwemmen. Dit weekend staat er ook nog van alles op het programma.

Geplande activiteiten

Vrijdagavond 25 november is er vanaf 17 uur sfeerzwemmen. Zaterdag 26 november van 13.30 tot 16.30 uur miniravotnamiddag met waterpistooltjes en van 14 tot 16 uur wedstrijd bommetje met punten op originaliteit, kledij en waterspatten.

Zaterdag sluit het stedelijk zwembad om 17 uur voor de estafette voor clubs en verenigingen. Aansluitend receptie en prijsuitreiking van 17.30 tot 18.30 uur.

Zondag 27 november aquadance van 9.30 tot 10.15 uur, piratenshow met kindergrime vanaf 10.30 uur en er zijn ook gratis oliebollen voor iedereen. Doorlopend is er tevens een gratis tombola. Elke zwemmer ontvangt hiervoor bij een zwembeurt een lotje. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de receptie op zaterdag 26 november 2022.

(PG/IV)