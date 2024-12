Vrolijk het weekend in met deze KW-tips

Wekelijks gaat onze medewerker Bieke Cobbaert op zoek naar de leukste weekendtips.

Verlichte tractorparades

Doorheen heel onze provincie worden dit eindejaar en begin volgend jaar sfeervolle tractorparades georganiseerd. Tientallen kleurrijk verlichte en kerstversierde tractoren trekken door de straten. De tractorparades in West-Vlaanderen vinden plaats op 20 december in Wervik, 21 december in Ieper, Staden en Rollegem-Kapelle, 22 december in Oedelem, 26 december in Koksijde, 27 december in Gistel en Zonnebeke, 28 december in Dudzele en op 14 februari in Pervijze.

www.landelijkegilden.be/tractoren-kerstparades-2024

Muzikaal eindejaar met Radio2

(foto Radio2)

Radio2 maakt het nog tot en met dinsdag 31 december extra gezellig in Roeselare. De Grote Markt en de omliggende straten worden er gehuld in gezellige kerstsfeer. Neem een kijkje in de glazen Radio2-studio, ga lekker opwarmen in het Radio2 Wintercafé en pak uit met je schaatskunsten op de ijspiste. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar volg je ook live de Radio2 Top2000 Allertijden. En alsof dat nog niet genoeg zijn er gratis optredens van Helmut Lotti, Garry Hagger, The Starlings, Wim Soutaer, Bart Herman… Ook op het Stationsplein valt van alles te beleven. Bekijk er de kerstversiering vanuit het 25 meter hoge reuzenrad en maak het gezellig in de kerstchalets.

www.radio2.be / www.visitroeselare.be

Aftellen met de beste plaat aller tijden

(beeld VRT)

Op oudjaar hoor je traditiegetrouw De Tijdloze 100 met de 100 beste songs aller tijden op Studio Brussel. Vanaf donderdag 26 december telt Studio Brussel mee af, samen met nog een heleboel bekende gastpresentatoren. Dat doen ze een week lang live aan De Kreun in Kortrijk. Wie de dansbenen wil losgooien, is ook elke dag vanaf 17 uur welkom op De Tijdloze Dansant aan Muziekcentrum Track. Wie dan nog niet genoeg heeft, is na 22 uur welkom in De Kreun voor een afterparty.

www.vrt.be/vrtmax

Kerstsfeer in en rond Sint-Janshospitaal

(foto Winter in Damme)

De Brugse bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel hult voor de zevende keer het historische Sint-Janshospitaal in Damme in een adembenemende kerstsfeer. Van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari kan je al deze pracht en praal in de historische vertrekken bewonderen. Voor het eerst is er ook een buitenroute voorzien in de tuin van het Sint-Janshospitaal, met een gezellige winterbar op het sfeerparcours.

www.winterindamme.be