KORTWEG! Op stap door de polder rond Koolkerke De bedding van het Oude Zwin

Het uitzicht van de oostkustpolders wordt bepaald door twee elementen: het Zwin en het militaire verleden. We starten onze wandeling in provinciedomein Fort van Beieren waar een deel van de stervormige omwalling weer zichtbaar werd gemaakt. Even waden we door de bedding van het Oude Zwin, waar ooit nog zeeschepen richting Brugge zeilden.

PRAKTISCH • Met de GPS via RouteYou: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/16239345 • Afstand: 7,3 kilometer • Gratis parking Provinciedomein Fort van Beieren, Kasteeldreef z/n, Koolkerke (Brugge) • Openbaar vervoer: Buslijn 6 bedient halte ‘Fort van Beieren’ • Niet bewegwijzerd • Niet geschikt voor rolstoel, kinderwagen en driewieler

De Franse vestingbouwer Vauban werd gevraagd om Brugge opnieuw te versterken, als bescherming tegen een mogelijke inval van de Hollanders. Hij ontwierp onder meer het stervormige Fort van Beieren (1) naast een bestaand kasteeldomein. Heel even was het de woonplaats van een duizendtal soldaten. Veel hadden ze niet om handen, het fort is nooit bedreigd geweest. In 1748 verliet de laatste soldaat het fort waarna het aan de natuur werd overgelaten. Het kasteel is in 1956 afgebroken.

Vaarweg naar Brugge

We stappen rechtdoor langs het onthaalpaviljoen en gaan voorbij het brugje links op het graspad. Wat verder gaan we links door de ommuurde voormalige moestuin van het kasteel. Voorbij de muur slaan we meteen rechtsaf om wat verder links in het bos, en dus het fort, te stappen.

Rechtdoor aanhoudend komen we op een open plek waar een deel van de stervormige omwalling is hersteld. Aan de andere kant verlaten we de omwalling. Voorbij een poortje gaan we linksaf op een pad. Drie ooievaars stappen sierlijk door een met grachten omzoomde weide. Aan het einde van het pad gaan we links in de Damse Wegel en op de T-splitsing (fietsknooppunt 97) rechtsaf.

Aan het volgende kruispunt staan we in feite op de bedding van het Oude Zwin (2). In de vroege middeleeuwen bestonden de oostkustpolders uit kreken en getijdengeulen. Een daarvan was het Oude Zwin dat ook bevaarbaar was. Die verzandde, maar halfweg de 16de eeuw werd de vaart opnieuw bevaarbaar gemaakt na de verzanding van het Zwin en de Damse Vaart. In 1800 werd het Oude Zwin gedempt en in 1845 werd deze steenweg erbovenop aangelegd.

Terpen en kreekruggen

We dwarsen de straat en gaan rechtdoor in de Smallestraat, langs de achterkant van de Sint-Niklaaskerk. Aan het einde van de weg nemen we links een onverhard pad dat uitkomt op de Arendstraat waar we rechts afslaan. In de berm wachten sneeuwklokjes geduldig op de lente. We dwarsen de Ronselarestraat en gaan rechtdoor op een onverhard pad, de Klinkewal (3), tussen de akkers en weilanden. De verhogingen van het vroegmiddeleeuwse kustlandschap, zoals terpen en kreekruggen, zijn hier amper nog zichtbaar.

Op de Dudzeelse Steenweg gaan we linksaf op het brede fietspad. Tussen de bomen rechts zien we het Kasteel Ten Berge. Ter hoogte van tankstation Gabriëls nemen we links het Rozenpad dat we steeds rechtdoor blijven volgen door de wijk Sint-Jozef. Deze arbeiderswijk groeide mee met de haven vanaf begin 1900. Aan het einde van het pad rechtsaf en voorbij de kinderopvang in het midden van het Gandhiplein draaien we mee naar links.

Wijken kruisen

Voorbij het buurthuis Sint-Jozef gaan we linksaf op een wandel- en fietspad. We komen voorbij een picknickweide. Ter hoogte van tankstation Q8 gaan we rechtdoor op het wandel- en fietspad. We dwarsen de Lobbrechtstraat schuin rechts en volgen het pad verder rechtdoor. Ook aan de Emile en Dora Rommelaerestraat gaan we rechtdoor op het pad. We gaan rechtsaf in de Vijf Ringenstraat die overgaat in de Kommekensstraat. We bevinden ons op het terrein van de voormalige betonfabriek Structo dat nu een woonwijk is. Aan het einde gaan we rechtsaf op het wandel- en fietspad dat ons op de Noorweegse Kaai langs de Damse Vaart (4) brengt. Hier gaan we linksaf. Het kanaal werd dan wel in opdracht van Napoleon in 1811 opnieuw uitgegraven, in feite is de verbinding tussen Brugge en Damme veel ouder en gaat ze terug tot het ontstaan van het Zwin na de overstroming van 1134.

Aan fietsknooppunt 50 gaan we links in de Gemeneweidestraat die we rechtdoor volgen tot we terug aan het startpunt uitkomen.

Horecatip Fort van Beieren Restaurant en tearoom in de historische hoeve naast het provinciedomein. Ruim en overdekt zonneterras. Wekelijks wisselende suggesties. Open van woensdag tot en met zondag. Gemeneweidestraat 51, Koolkerke (Brugge). www.fortvanbeieren.be

