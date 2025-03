De favoriete adresjes in West-Vlaanderen van … Joren Biebuyck

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: osteopaat Joren Biebuyck. Hij heeft zijn praktijk Fermament in Avelgem. Joren is ook de steun en toeverlaat van ultraloper/schoonbroer Karel Sabbe.

ETEN: O’nē en De Narrenkoning in Avelgem

“O’nē is een zaak in Avelgem waar je kunt ontbijten/brunchen, lunchen en in de namiddag van zoetigheid kunt genieten. De inrichting zou ik omschrijven als minimal en met amicale bediening, de gerechtjes als gepimpt. Zo heb je voor het ontbijt keuze tussen american pancakes, toasts en bowls. Nog een leuk adresje is De Narrenkoning in Avelgem. Dit sfeervol eethuisje pakt uit met een menukaart met voor elk wat wils.”

DRINKEN: Achiel en Hector in Anzegem en De Living in Lauwe

“Hier tip ik graag Achiel en Hector in Anzegem. Deze kinderboerderij met koffiehuis is het ideale adresje om op zaterdag of zondag met kinderen te komen. Zelfs in de winter. Een recente ontdekking waar ik het verrassend aangenaam vond, is De Living in Lauwe. Een gezellig café in een artdecohuis waar je met vrienden, maar ook met kinderen kunt komen. Ze kunnen er ravotten zoals wij dat vroeger ‘in onze tijd’ ook deden.”

SHOPPEN: Maison Poulet in Kortrijk

“Maison Poulet is een speciaalzaak met kip en gevogelte van kwaliteit. Je kunt er terecht voor een kip aan het spit, maar ook voor andere, bereide gerechten zoals stoverij van kip. De uitbaters laten hun fantasie graag de vrije loop bij het uitvinden van nieuwe gerechtjes, dan denk ik bijvoorbeeld aan de kiplollies. Heel tof is dat de zaakvoerder ook een wijnliefhebber is. Je kunt er dus ook een heerlijk flesje wijn scoren.”

CULTUUR: Grof Geschud

“Laatst zag ik in Avelgem Kroost, een voorstelling van het Vlaams-Nederlands cabaretduo Grof Geschud. Ik was zeer aangenaam verrast. Theater is altijd een gok, vind ik. Dit was echt goed. Ik was meteen mee in het universum dat dit duo creëerde. Mijn gedachten dwaalden geen seconde af. De voorstelling wordt nog verschillende keren gespeeld in Vlaanderen, maar niet meer in West-Vlaanderen. Maar het is écht de moeite.”