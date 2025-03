Kortweg! Op stap rond de Heirweg in Anzegem langs de enige watermolen van de provincie

Het gehucht Heirweg ligt in een bocht van de Vichtsesteenweg. Deze korte wandeling passeert de enige nog actieve watermolen van West-Vlaanderen. Geniet van de weidse vergezichten in de vallei van de Maalbeek.

Praktisch • Met de GPS via Route You: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/16291721 • Afstand: 5,8 kilometer • Niet bewegwijzerd • Gratis parking aan het begin van de Roterijstraat (voor basisschool De Blokkentoren), Anzegem • Openbaar vervoer: Halte Klokketuin op buslijn 85 • Geschikt voor: rolstoel, kinderwagen en driewieler

Verwijzen naar een ver verleden is altijd een goed idee om je nieuwe parochie wat glans te geven. Het gehucht Heirweg ontleent zijn naam aan de Romeinse heirweg tussen Gent en Kortrijk. Nochtans werd de Sint-Theresiakerk pas in 1939 opgericht.

Vergeten vogelverschrikker

We stappen de Roterijstraat uit en gaan rechtdoor in de Schaagstraat, om de eerste straat rechts, de Tempeliersstraat, af te slaan. In een bocht naar rechts houden we links aan op een trage weg tussen de weiden van Hoeve Vindevoghel. Ze verkopen er hun hoeveproducten. Geiten en ganzen komen nieuwsgierig een kijkje nemen terwijl we op het smalle pad richting de Maalbeek stappen.

De ochtendzon laat duizenden spinnendraden schitteren in het gras. Vogels begroeten vrolijk de lente. We gaan links in de Kleine Leiestraat. Links stroomt de Maalbeek tussen een rij wilgen. Naast een kale akker staat een vergeten vogelverschrikker met X-benen. Op de T-splitsing gaan we linksaf in de Walskerkestraat.

Oude kaarten

Rechts van de weg bevindt zich de enige nog actieve watermolen (1) van de provincie. Molenaar Freddy Deweer geeft vanaf april (tot eind oktober) elke eerste en laatste zondag van de maand, telkens van 11 tot 13 uur, uitleg bij de werking van de molen die nog steeds maalvaardig is. De kracht van een watermolen wordt bepaald door het waterdebiet. Op oude kaarten is te zien dat aan de overkant van de straat een spaarbekken op de Maalbeek (2) lag. Die werd in 2018 opnieuw aangelegd, en is vooral bedoeld als buffer om het centrum van Waregem te vrijwaren voor overstromingen. De Maalbeek voedt immers de Gaverbeek. Zes stoïcijnse witte zwanen dobberen er tussen de speelse eenden en meerkoetjes.

We gaan links in de Schaagstraat waar momenteel gewerkt wordt. Wandelaars kunnen passeren. Wat verder slaan we de eerste straat rechts af, de Rijkestraat. Voorbij de bocht naar rechts houden we rechtdoor aan op een half verborgen tegelpad dat door de tuin van een hoeve lijkt te lopen. Voorbij de tuin stappen we tussen de akkers. Op de stalen platen gaan we rechtsaf om dan aan de Y-splitsing links mee te volgen in de Groenstraat.

Vergeten spoorweg

Aan het volgende kruispunt gaan we linksaf in de Razenheedstraat. Voorbij huisnummer 2 bevond zich tot voor kort de site van betonfabriek Douterloigne (3), de grootste werkgever van Heirweg en omgeving. Alles is er in gereedheid gebracht om er een nieuwe woonwijk op te richten. De huizen zullen er verwarmd worden via een warmtenet dat zijn warmte haalt uit de drinkwaterleiding.

We gaan linksaf in de Vichtsesteenweg en nemen de eerste straat rechts, een kasseistraat. Hier reed tot 1934 de trein van Waregem naar Anzegem. Het ligt er na zware regenval behoorlijk nat bij. We volgen het kasseipad tot aan een droge vijver vol riet, waar we rechts rond draaien om dan links voor het speelplein de volgende woonwijk (Klokketuin) op te zoeken.

Hier houden we rechtdoor aan tot aan het einde van de straat. Voor de houten paaltjes die de straat blokkeren, slaan we links af op een geasfalteerd wandelpad. Aan een speelplein draait het pad naar rechts waarna we naadloos uitkomen op de parking in de Roterijstraat.

Horecatip: Hof te Walskerke De hoeve naast de watermolen op de Maalbeek is prachtig gerestaureerd. Je geniet er van een goed glas wijn, een stevige dorstlesser, een snack of een uitgebreid menu. Gesloten op maandag. Walskerkestraat 2, Anzegem. www.walskerke.be

