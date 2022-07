Vlieg eens over zee

Icarus Surfclub in Zeebrugge is dé kite- en winghotspot aan de kust. Wil jij leren kitesurfen, kitefoilen of wingfoilen?

De crew staat voor je klaar met maar liefst tien kitesurfinstructeurs, vier wingfoilinstructeurs én Nico Paelinck, coach van het Belgische Foil Race Team. Surplus? In de grootste kitesurfzone van België zijn geen golfbrekers te bespeuren.

www.icarussurfclub.be

