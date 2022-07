Creëer je eigen fijne plekje op het strand

Een beetje comfort op het strand, in de vorm van een heerlijke ligzetel, de schaduw van een parasol, een verfrissend drankje of zelfs een cabine voor jezelf: daarvoor kun je terecht bij Baigneur Gilbert in De Haan.

Koen Dosselaere zet deze stranduitbating die zijn vader destijds opstartte voort, met zorg en oog voor een passende vormgeving.

@baigneurgilbert

