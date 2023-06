Stadenberg viert voor de 40ste keer feest: “Opbrengst gaat naar hele wijk”

Het Feestcomité Stadenberg organiseert op 30 juni, 1 en 2 juli zijn traditionele Stadenbergfeesten. De feesten krijgen ook dit jaar een Frans tintje mee. De opbrengst van de feesten komt ten goede aan de wijkbewoners.

“We starten op vrijdag 30 juni om 17 uur met een pop-upbar met een Frans tintje”, vertelt voorzitter Geert Moerkerke. “Zo is er in onze bar onder andere Picon, Ricard en Champagne te verkrijgen. Onze Champagneflessen zijn overigens voorzien van een unieke capsule. Op de capsule prijkt een foto van de ondergesneeuwde brug boven de vroegere spoorweglijn op Stadenberg. Daarnaast bieden we naast een gewoon pintje ook een aantal lekkere biertjes en tapasbordjes aan.”

Vinkenzetting

“Op zaterdag 1 juli organiseren we in samenwerking met vinkenmaatschappij De Frontvink een vinkenzetting waarvoor je vanaf 7 uur kan inschrijven”, gaat Geert verder. “De prijsuitreiking vindt plaats vanaf 10 uur. Vanaf 15 uur serveren we koffie met taart en kan er van een aperitiefje met hapjes genoten worden. Er kunnen ook opnieuw Champagne en andere drankjes verkregen worden. We sluiten op zondag 2 juli af met onze pop-upbar, waarbij naast Franse ook gewone drankjes en tapasbordjes verkrijgbaar zijn.”

“De opbrengst van de feesten komt aan de hele wijk ten goede”, pikt bestuurslid Annick Vanslambrouck in. “Zo schenken we aan deelnemers aan het Kom op tegen Kanker-ontbijt uit onze wijk één gratis ontbijt, worden kinderen uit de wijk rond Sinterklaas getrakteerd op snoep en krijgen de senioren uit de wijk rond Kerstmis een pakket waarin naast nieuwjaarswafels ook twee pakken koffie en een pak peperkoek zitten.”