Pop-upbuitenspeelpark ‘Engelpark’ is schot in de roos: opnieuw topjaar ondanks kwakkelend zomerweer

Voor de vierde zomer op rij zetten Magali De Grande, Ann-Sofie Demyttenaere en partner James Musengeyiwa, Tina Ledaine en partner Isabelle Demyttenaere, hun schouders onder het Engelpark, een buitenspeelpark met zomerbar in Ichtegem. En ook dit jaar belooft het ondanks een kwakkelende zomer, een topjaar te worden.

In 2020 staken enkele enthousiaste mama’s de schouders onder een nieuw project “Het Engelpark” genoemd. Gezien de ligging, ter hoogte van de Engel in Ichtegem, was de naamkeuze snel gemaakt. “De opzet van ons project is de kinderen tijdens de grote vakantie een bijkomende speel- en ontspanningsmogelijkheid aan te bieden in Ichtegem en omstreken”, opent Tina Ledaine, een van de initiatiefnemers en tevens schepen van Sport en Jeugd in Ichtegem.

Gedurfde primeur

Het was toen voor zowel de initiatiefnemers als voor de gemeente een gedurfde primeur die ondertussen is uitgegroeid tot een succesformule binnen de gemeentegrenzen en de ruime regio tijdens de zomervakantie. Het Engelpark is voor de initiatiefnemers en hun vele medewerkers ook een leuke en uitdagende hobby geworden, waarin ze hun creativiteit, gedrevenheid en gastvrijheid kwijt kunnen. En dat het dit jaar ondanks de kwakkelzomer die we kennen, ook een topjaar zal worden, daaraan moet niet getwijfeld worden. Afgelopen woensdagnamiddag waren zo’n 250 à 300 ouders met hun spelende bengels aanwezig.

Troeven

Een van de grote troeven van het Engelpark, is de prachtige locatie. Het is een groot afgebakend terrein aan de Torhoutbaan 16, in de wijk De Engel, van zo’n 1.500 vierkante meter groot, met daarnaast, een weide waar plaats is voor 60 wagens. En het lokaal bestuur doet ook zijn duit in het zakje door het zorgen van fietsrekken.

Het Engelpark is een echt kinderparadijs waar ieder kind, klein of groot, aan zijn trekken komt. Er staat een onder andere een springkasteel, een trampoline en een klimtoren… Elke vrijdag tussen 16 en 18 uur is er speciale kinderanimatie. Zo is er op vrijdag 28 juli een workshop Buttons maken, vrijdag 4 augustus worden er speelse kapsels gemaakt en op de slotdag, 11 augustus, komt er een ballonartiest.

Ontbijt en BBQ

Honger zal je er alvast niet lijden want op de kaart staan onder andere verse pannenkoeken, ijsjes, tapas, warme hapjes, frietjes en frikandellen. Op 6 augustus kun je er terecht voor het familieontbijt waarvoor je een plekje kunt reserveren en op zondag 13 augustus is er een heuse Fin de saison BBQ.

De toegangsprijs bedraagt 5 euro voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Voor alle andere aanwezigen is de toegang gratis. Info: www.engelpark.be. (Eric Vanhooren)