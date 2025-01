Tieltenaar Kevin Beernaert is Belgisch Kampioen UNO

Kevin Beernaert mag zich een jaar lang Belgisch Kampioen UNO noemen. De Tieltenaar trok zaterdagavond na een spannende finale aan het langste eind tijdens de tweede editie van het ludieke Belgisch Kampioenschap UNO in de Europahal in Tielt.

Het was al de vijfde keer dat Matthias Allegaert van basisschool ’t Nieuwland in Tielt een kampioenschap Uno organiseerde. Bij de eerste drie edities ging het om een West-Vlaams kampioenschap, maar vorig jaar werd het ludieke kampioenschap geüpgraded naar het ‘Belgisch Kampioenschap’. Met zestig deelnemers voor de kindercompetitie en 230 volwassen deelnemers lag het aantal inschrijvingen voor het BK in de lijn van de opkomst van vorig jaar. “We hadden opnieuw enkele deelnemers die dankzij de eerdere media-aandacht best wel van ver kwamen”, legt Matthias uit. “Zo hadden we zelfs mensen uit Mechelen en Ninove te gast.”

Zes finalisten

Na een spannende afvalrace bleven er zes finalisten over. Zij namen het tegen elkaar op vanaf 22 uur. “Het werd een uitzonderlijk lange en spannende finale”, aldus nog Matthias. “De voorbije jaren was het telkens na drie kwartier beslecht (per potje wordt geteld wie met hoeveel kaarten overblijft en wie het vlugst boven de 201 punten zit valt af – red.), maar dit keer bleef het een uur en een kwartier erg spannend. Leuk is dat we ook heel wat enthousiaste supporters hadden. Sommigen hadden zelfs pancartes met slogans bij.”

Uiteindelijk trok Kevin Beernaert, een papa van een leerling van ‘t Nieuwland, aan het langste eind. Hij volgt Justien Ally uit Dentergem op, die aan deze tweede editie niet deelnam. De tweede plaats was voor Guust Goudsaert uit Ardooie. De derde plaats was voor Cristian Stanciu uit Tielt. Verder zaten ook Jozefien Schotte (Tielt), Justine Logier (Ooigem) en Astor De Witte (Tielt) in de finale. Nu al staat vast dat de derde editie van het Belgisch Kampioenschap zal plaatsvinden op 24 januari 2026 in Tielt. (SV)