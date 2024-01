Europahal in Tielt vormt decor voor het eerste BK UNO: “Nog iets meer show dan de voorbije jaren”

Na drie edities van het West-Vlaams kampioenschap UNO vormt de Tieltse Europahal op zaterdag 27 januari het decor voor het eerste Belgische kampioenschap UNO. Matthias Allegaert, woordvoerder voor organisator Basisschool ’t Nieuwland, is alvast in zijn nopjes.

“Het grootste verschil in vergelijking met andere edities is dat het West-Vlaams nu plaats maakt voor het Belgisch kampioenschap”, opent Matthias Allegaert. “Het concept blijft hetzelfde, maar natuurlijk is er nu een grotere eretitel te verdienen en krijgt de winnaar dan ook een huldiging die hem of haar nog meer eer aan doet. Laat ons zeggen dat er nog iets meer show zal zijn dan de voorbije jaren.”

Primeur

Met het Belgisch kampioenschap haalt Tielt toch een primeur in huis. “Al enkele jaren kregen we de vraag waarom we er geen nationaal kampioenschap van maakten. Het leek ons dan ook een logische stap om onze doelgroep uit te breiden toen we merkten dat er de voorbije edities ook spelers uit andere provincies afzakten naar ons evenement. Zo mogen we al ieder jaar enkele Oost-Vlamingen verwelkomen en vorig jaar namen er zelfs spelers uit Antwerpen deel aan ons kampioenschap.”

Voor het Belgisch kampioenschap om 19 uur van start gaat, wordt om 18 uur de traditionele kidseditie op gang gebracht. “Dit jaar gaan we dat doen op twee niveaus. De jongste kinderen spelen de kindereditie, die met de diertjes, van UNO. De oudste kinderen spelen de gewone versie. Sommige kinderen spelen zelf eerst mee met de kidseditie en spelen een halfuur later mee met het kampioenschap.”

“Vanaf 36 tafels van zes personen zijn we al erg tevreden. De inschrijvingen worden sowieso gestopt aan zestig tafels.” Ook aan de hongerige magen wordt steevast gedacht door de organisatie. “Op ons evenement serveren we al jaren overheerlijke pasta met verschillende sauzen. Dit jaar komen daar ook hotdogs bij, speciaal voor de kinderen of de mensen met een kleine honger.”

Herinrichting speelplaats

De opbrengst van het evenement kreeg keer op keer een mooie bestemming, ook dit jaar is dat niet anders. “De komende jaren verandert er veel op onze school. Een van die veranderingen is de herinrichting van de speelplaats. Een fantastisch project, maar met een serieus prijskaartje. Om zoveel mogelijk van bij het begin te kunnen realiseren, organiseren we onder andere dit evenement. Ook onze tombola met mooie prijzen zal daartoe bijdragen. Ik kan alvast verklappen dat de hoofdprijs een fiets gesponsord van Vegabike is.”

Tot slot wil de organisatie zijn sponsors bedanken. “Ook dit jaar kregen we heel wat weerklank van verschillende sponsors. Op de affiche zie je de meeste sponsors al staan en geeft het al een ideetje wat er allemaal te winnen is op de dag zelf. Een evenement zonder sponsor is niet mogelijk dus we zijn hen daar ongelooflijk dankbaar voor”, besluit Matthias. (KeMa)