Starter van het eerste uur Jan Dereeper (71) uit Koekelaere gaat met pensioen

Jan Dereeper (71) uit Koekelaere organiseert al 40 jaar sportkampen in de zomervakantie. Meer dan 8.000 kinderen en jongeren proefden zo van diverse sporten. Nu geeft hij de fakkel door aan turnjuf Joyce David (41).

Veel ouders hebben elk jaar moeite om de puzzel van de zomervakantie te leggen. De sportkampen van Jan Dereeper bieden zinvolle en boeiende activiteiten die aansluiten bij de interesses van kinderen en jongeren om zo de zomermaanden sportief door te komen. Jan vergaarde heel wat knowhow in die 40 jaar en geeft die nu graag door aan Joyce. Andere starters van het eerste uur waren Wim Pollentier, Karla Naert en Geert Vanhevel.

Omnisport en crea

“Het doel van de sportkampen was van in het begin om Koekelaarse kinderen in de vakantie een bijkomende kans op sportbeoefening te bieden en hen in contact te brengen met een brede waaier aan sportdisciplines”, vertelt Jan trots. “We organiseerden meer dan 100 kampen de afgelopen 40 jaar en zeker 8.000 kinderen namen deel. Ook dit jaar mochten we 302 kinderen verwelkomen, een succes. De jongsten, vanaf het derde kleuter, krijgen naast omnisport in de voormiddag ook creatieve activiteiten in de namiddag.”

Opvolging verzekerd

“Ik ben blij dat ik in Joyce de ideale opvolger heb gevonden”, lacht Jan. “Voor mij is het nu tijd om een stapje terug te zetten en op pensioen te gaan.” Joyce ziet het alvast helemaal zitten. “Ik ben fier dat ik de fakkel van Jan mag overnemen en de jarenlange traditie en visie van de sportkampen kan verderzetten”, zegt Joyce enthousiast. “Ik bewonder Jan voor het feit dat hij zich zolang met veel passie heeft ingezet om de kinderen te laten sporten. Dit is trouwens nu meer dan ooit belangrijk voor hun lichamelijk en psychisch welzijn. In naam van alle lesgevers die er doorheen de jaren bij waren, willen we Jan bedanken voor de organisatie en opvolging van de sportkampen”, zo besluit Joyce David.

De sportkampen vinden plaats in de paasvakantie (3 dagen) en in juli en augustus telkens een week.