Schuttershof in Ardooie krijgt winterbar: “Lokale producten staan centraal in Schuttershütte”

Restaurant Schuttershof heeft anderhalf jaar na de opening al naam en faam verworven. En deze winter pakt men er voor het eerst ook uit met een winterbar: de Schuttershütte. En daar serveren ze onder meer witloof in hesp met kaassaus en dat louter met lokale producten.

Het waren ondernemer Frederik Stragier en horecakoppel Dries Vanhecke en Charlotte Verbeke, die ook het Bockorcafé aan de overkant van de straat runnen, die in juni 2023 feestelijk restaurant Schuttershof openden op de plaats waar vroeger nog een gelijknamig café was gevestigd. “Van in het begin was het hier volle bak en dat is ook blijven aanhouden. Vorige week hadden we bijvoorbeeld ook echt een topweek. Dat kunnen we enkel maar blijven volhouden dankzij ons team dat een kleine 40 personen telt, van mensen die de bar of de zaal doen tot de afwassers.”

Winterbar in Bolletra

Schuttershof richt zich op de betere Frans-Belgische keuken, gaat ook prat op een uitstekende wijnkaart en een gevarieerde menukaart. “Mensen die hier vaak komen ontdekken vaak nieuwe zaken bij ons, er zijn ook telkens suggesties en we willen blijven verrassen met producten en gerechten.” Er is ook een uitgebreide tapaskaart. “En ook die ondergaat vaak veranderingen.”

Het achterste gedeelte van het restaurant is ook ingericht als cosy tapasbar en heet de Bolletra, naar de de plaats waar vroeger trabolders zich konden uitleven met hun volkssport. En die Bolletra wordt nu in de wintermaanden omgedoopt tot leuk aangeklede winterbar Schuttershütte met plaats voor een 55-tal personen. Voor de winterbar werden heel wat lokale producenten aangesproken. “Een van de zaken die we zullen serveren in onze winterbar is witloof in hesp. En daar zit meteen een lokaal verhaal aan vast.”

Simon Deceuninck runt ondertussen mee het ouderlijke witloofbedrijf in de Oude Lichterveldestraat. “Jaarlijks produceren wij 500.000 kg biowitloof en 3.000.000 kg traditioneel witloof. Dat doen we met behulp van een 25-tal medewerkers. Onze producten vind je in de supermarkt, maar wij leveren vooral via de REO-veiling. De particuliere markt laten we normaal voor wat die is, maar hier maken we met plezier een uitzondering voor.”

Het witloof dat in de keuken van Schuttershof vakkundig bereid zal worden, wordt straks omwikkeld door sneetjes hesp van Duke of Berkshire. Dat is een door het Koolskampse bedrijf Danis ontwikkeld varkensras met uitstekend vlees en dito smaak. “De varkens worden op stro gekweekt, hun vlees bevat iets meer vet, maar het is net dat dat de extra smaak geeft”, doet Claude Gheysens uit de doeken.

Kaas van Groendal

Een ook de kaassaus is van lokale makelij. In Ardooie is er geen kaasmaker, maar in Rumbeke schrijft Groendal al jarenlang aan een prachtig verhaal. De kaasmakerij viel recent weer in de prijzen en pakte maar liefst acht medailles op de World Cheese Awards. “Al van bij de start van onze zaak werken we met hun kazen, onder meer hun brokkelkaas is hier erg populair.”

Via kaasaffineurs Van Tricht belandde hun kaas OG Kristal in de Verenigde Staten en een Amerikaanse astronaute was er zo verzot op dat ze hem mee de ruimte in nam.

“Iedere astronaut mocht vier zaken kiezen om mee de ruimte in te nemen, onze kaas was er dus eentje van en die moest dus ook wel wat testen ondergaan”, zegt Dominique Steyaert. Maar ook op de begane grond smaakt de Groendal-kaas natuurlijk uitstekend. In de winterbar wordt er ook onder meer kaasfondue en tartiflette geserveerd.

De winterbar is elke avond vanaf 18.30 uur open van donderdag tot en met zondag, reserveren is aangeraden. www.schuttershofardooie.be