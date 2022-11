Rocco Eats is nog maar anderhalf jaar open en krijgt nu al mooie score in Gault & Millau

Het lijstje met Oostendse restaurants in de Gault & Millau is ondertussen al aangedikt naar elf horecazaken. Er zijn dit jaar opnieuw twee nieuwkomers met onder meer Foodbar Rocco Eats.

Rocco Eats in de Hertstraat komt binnen met 12 op 20 in de culinaire gids Gault & Millau. De zaak hoort niet thuis in het rijtje van de klassieke keukens, maar dat maakt de vermelding in de gids extra bijzonder. “Het is tof dat het niet enkel klassieke zaken zijn die in aanmerking komen”, zegt chef Eric Maes.

Hij opende zijn zaak in mei 2021 vlak na de laatste lockdown voor de horeca. Het pand had hij net voor de eerste lockdown gekocht. “Het was een speciale start, maar we konden ons daardoor wel goed voorbereiden. Ik had niet echt de ambitie om in the picture te staan. Ik doe gewoon mijn ding en als mensen het lekker vinden, is het voor mij genoeg. Het is natuurlijk wel een mooie erkenning.”

Rocco Eats is een kleine zaak met in totaal twintig plaatsen waarvan de helft aan de bar. Je kan in de open keuken volgen hoe hij werkt samen met zijn vrouw Anja Snauwaert. “Wij zijn atypisch qua keuken. Mijn specialisatie is pizza’s. Ik ben ook opgeleid in Napels. Het deeg is specifiek Napolitaans, maar ik breng mijn eigen toets. Ik zorg voor uniekere combinaties, die ook Aziatische en Koreaanse invloeden hebben qua kruiding. Ik laat me niet beperken door een nationaliteit. Er wordt gebakken in een houtoven en daarnaast heb ik ook een houtskoolgrill waarin ik vis, vlees en groenten grill.” Eric is blij met zijn score. “Het is zeker goed voor de zaak. Ik denk ook dat het voor extra reservaties zal zorgen en dat is altijd mooi meegenomen.”

Er staan nu al elf Oostendse restaurants in de Gault & Millau. Naast sterkhouders Marina (14) en Bisto Mathilda (13) gaat het om Storm (14), Mange Tout (13), Savarin (13), Frenchette (12), Lusitania (13,5), Brasserie David (13), Bistro Belle de Jour (12) en Kiss the Chef (12). Ook Willem Hiele staat in de gids en is met 15 op 20 de hoogste nieuwkomer in Vlaanderen. De zaak ligt officieel in Oudenburg, maar dan wel vlak op de grens met Oostende.