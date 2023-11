Restaurant Béus is nog geen jaar open en staat nu al in Gault&Millau: “Wat een zot eerste jaar”

In de Molenstraat in Passendale openden Michiel Beuselinck en Maria Moll in januari hun gloednieuwe restaurant Béus. Het gastronomisch huiskamerrestaurant kreeg na enkele maanden al een vermelding in Michelin en werd nu ook beloond met 13,5 op 20 in Gault&Millau.

Michiel is afkomstig uit Zillebeke en stamt uit een echte horecafamilie. Zijn ouders zijn de zaakvoerders van De Steenen Haene. Zelf deed hij heel wat ervaring op in verschillende zaken. In Hertog Jan leerde hij zijn vrouw Maria Moll kennen. Maria is net als Michiel 29 jaar en zij komt uit het Nederlandse Breskens. “Ik stond in de wijncommode en Michiel vlakbij in de keuken. We zagen elkaar 16 uur per dag”, lacht Maria, die gastvrouw is bij Beus. “Intussen hebben we twee kindjes en het was onze droom om een eigen restaurant te beginnen. We kwamen hier in dit karaktervolle pand in de Molenstraat terecht. Er kwam een heuse makeover aan te pas met warme kleuren en een volledig open keuken. Dat zorgt ervoor om het huiskamergevoel nog meer naar voor te brengen. Ons concept is een bord vol lekker en seizoensgebonden eten in een gezellige sfeer.”

In januari ging Beus open. “De naam heeft verschillende betekenissen. Het zijn de eerste vier letters van Michiels familienaam en betekent West-Vlaams voor ‘bij ons’. Wij spreken het uit als de rockgroep Deus maar dan met een B, al mag je uiteraard zelf kiezen hoe je het uitspreekt.”

Verrassing

Hun eerste jaar werd meteen bekroond met een vermelding in Michelin en nu ook 13,5 op 20 in Gault&Millau. “Ons eerste jaar was zot en dat is zelfs nog een understatement. Michiel wist dat er uitreiking was, maar eigenlijk waren we er niet te veel mee bezig. Het kwam wel een beetje als een verrassing Plots kwamen er veel berichten en beseften dat we in Gault&Millau stonden. Wij zullen ook nu 100 procent ons concept blijven volgen”, aldus Maria.

Elegantie

Dit schreef Gault&Millau over Beus. “We genieten van amuses waaronder witte pens – een collab met lokale slager (Decupere in Beselare, red.) – die fijn op smaak gebracht is. Verder krokant gebakken lomo Ibérico met blackwellsaus en sierlijk gebakken coquilles met prei en beurre blanc. Na deze hapjes volgen Parijse uiensoep vol diepgang en krokant op de binchotan gegrilde Holstein met choronsaus, verse frietjes en kropsla. Ook de afsluitende dame blanche getuigt in deze nieuwkomer van elegantie in alle eenvoud. Goed voor een eerste koksmuts.”