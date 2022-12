Kerst- en eindejaarssfeer bij ‘Koklikoo wintert’

Dit jaar is er geen Winterpark in het kasteeldomein. Koklikoo neemt echter de fakkel over en zorgt voor de nodige kerst- en eindejaarssfeer.

“Tijdens ‘Koklikoo wintert’ zal iedereen de kerst- en eindejaarssfeer kunnen voelen, ruiken en proeven”, zegt uitbater Gregory Six. “We willen de diverse crisissen die dagelijks onze kranten en journaals vullen in deze mooie periode achter ons laten en ten volle genieten. Het was op vraag van onze klanten dat we opnieuw op de kar zijn gesprongen.”

Accordeonnamiddagen, ontbijt en meer

“Dit jaar plaatsen we geen chalet voor 200, maar voor een 60-tal bezoekers”, aldus Gregory. “Nieuw is ook dat alles tot eind maart blijft staan, met dank aan het gemeentebestuur. Niet minder dan 65.000 lichtjes sieren de knus gebouwde chalet. Voor even zullen we niet naar de energiefactuur kijken, want het is voornamelijk ledverlichting. Zolang de chalet er staat, zorgen we voor de nodige sfeermomenten met een bezoek van de kerstman, accordeonnamiddagen, ontbijt, racletteavond, après-ski enz. Als het maar gezellig is.”

“Er kan van dit alles genoten worden in samenspraak met de plaatselijke zelfstandigen. Alles is toegankelijk van dinsdag tot zondag. De thema-avonden zullen plaatsvinden op vrijdagavond. Met kerst zijn we gesloten, maar op oudejaarsavond en Nieuwjaar is iedereen welkom. Nog tot maart staan er nog mooie verrassingen te wachten.” Updates over evenementen volgen op de website of Facebook. (NVZ)