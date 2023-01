Izegem is dankzij chef Dean Masschelein (ex-Boury) straks toprestaurant ‘Nast’ rijker op een iconische locatie

De voormalige cichorei-ast op de hoek van de Hondekensmolenstraat en de Katteboomstraat, een landmark in Izegem, is de jongste jaren omgetoverd tot een pand waar Dean Masschelein vanaf 31 januari restaurant Nast wil openen. De chef-kok kreeg zijn opleiding grotendeels bij Boury. “Daar werd ik gevormd tot de kok die ik nu ben.”

Dean Masschelein (32) groeide op in Kachtem. Hij woont nu in Geluveld en straks boven zijn nieuwe restaurant. Na zijn opleiding in de hotelschool Ter Duinen in Koksijde maakte hij al een mooie carrière. “Ik heb een half jaar in Bistro ‘t Verschil in Gits gewerkt, daarna acht jaar bij Boury. Daar ben ik onderaan de ladder begonnen en heb me opgewerkt, ik baande me er een weg van commis tot sous-chef en mocht er mee de sterren verwelkomen (ondertussen zijn het er drie, red.) die chef Tim Boury en zijn team kregen. Ik ben er ook gevormd tot de kok wie ik nu ben.” En passant werd Dean overigens ook Viskok van het jaar in 2013 en Hoppenscheutkok in 2016.

Meteen verkocht

Maar Dean had ook plannen om op eigen benen te gaan staan. “Ik zag dit pand hier te koop staan, toen ik een kijkje kwam nemen was ik verkocht. Ik zag er meteen het potentieel van in. Het heeft ook een unieke locatie en is ook vlot bereikbaar.”

Zo kunnen de gerechtjes in Nast er uit zien. © Socials JPO

Maar er was uiteraard nog veel werk aan toen het project in 2017 vorm kreeg. “Daarom ook dat ik de jongste jaren op freelance basis als kok aan de slag gebleven ben. Ik heb diverse opdrachten aanvaard, soms van korte, andere van langere termijn. Maar dat altijd in combinatie met de werken hier. En op dinsdag 31 januari zal ik nu openen.”

Haard als wijnkelder

De naam Nast verwijst natuurlijk naar de ast waarin het restaurant gevestigd is. “Aan de buitenkant blijft het herkenbaar natuurlijk, maar ook binnen hebben we elementen trachten te behouden. Zo is er beneden nog de haard waarin gestookt werd, die we nu hebben ingericht als wijnkelder.”

Het vooraanzicht van Nast met centraal de ingang tot het restaurant.

Maar uiteraard is er ook veel veranderd binnenin. “De mensen zullen binnenkomen op het gelijkvloers, maar voor het restaurant zal je via de trap of de lift naar boven moeten.” Beneden is er de vestiaire en het sanitair. “En ook nog een polyvalente ruimte die we beschikbaar zullen houden voor een vergadering of als salon.”

Geen stijf gedoe

Op de eerste verdieping bevindt zich het restaurant in twee delen en de keuken. “In totaal zal hier ruimte zijn voor 32 couverts. Er komt een grote ovalen tafel in ons eerste gedeelte, in het andere gedeelte komen tafels voor kleinere gezelschappen. Je hebt er ook mooi uitzicht op de omgeving. Op een metalen constructie aan de achterkant van het gebouw is er ook een terras voorzien. Het is niet de bedoeling om buiten te eten, maar bij goed weer zul je er van een aperitiefje of koffie kunnen genieten.”

Aan de achterkant van Nast is er op een metalen constructie een terras gemaakt. Van daaruit én van in het restaurant zelf heb je een goede kijk op de omgeving.

Dean wil van Nast een gastronomisch restaurant met een losse sfeer maken. “Geen stijf gedoe, maar er lekker de schwung in houden. De mensen moeten zich hier op hun gemak voelen.” Zijn keuken omschrijft hij als ‘zonder tierlantijntjes’. “Ik wil gerechten serveren waarvan mensen gelukkig worden. Een lekker bord, met een lekker glas. Met seizoensgebonden producten wil ik iets lekkers creëren naar mijn goesting.”

Verbouwingswerken tegen deadline

Het restaurant zal op zondag en maandag gesloten zijn, van dinsdag tot en met zaterdag zul je er ‘s middags en ‘s avonds terecht kunnen. “We werken met een lunch en ook met een beperkte kaart. En er zal een vijfgangenmenu zijn dat je ook in vier gangen kan nemen.”

Ondertussen verzamelt Dean ook een team rond zich. “Zoals overal in de horeca kunnen we nog wat helpende handen gebruiken, zeker naar de bediening toe. Voor de keuken heb ik al heel wat mensen rond mij kunnen verzamelen, dat zit al goed. Maar nu moet in laatste instantie nog het pand zelf afgewerkt worden. Dat wordt werken tegen deadline, maar we raken er wel.”