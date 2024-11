Gentse Tina (39) runt voortaan Frituur ’t Meulentje in Pittem: “De burgers blijven de specialiteit van het huis”

Frituur ’t Meulentje langs de Brugsesteenweg in Pittem heeft een nieuwe uitbaatster. Tina van Kerschaver uit de Gentse deelgemeente Sint-Kruis-Winkel is het nieuwe, maar ervaren gezicht van de zaak.

In juli 2015 zetten Izegemnaars Pedro Watteel en Lies Degezelle hun schouders onder Frituur ’t Meulentje, maar zij gaan nu een andere professionele uitdaging aan. Hun opvolgers vonden ze in Gent. Tina Van Kerschaver (39) en Filip De Groote (50) vormen een nieuw samengesteld gezin. Filip is de papa van Lorenzo (28), Angelo (27) en Chayenne (24). Tina is mama van Dylan (20). Samen hebben ze ook nog een zoontje Ilano (7). “Ik heb een bedrijf in schilder- en decoratiewerken”, doet Filip uit de doeken. “Mijn oudste twee zonen werken ook bij mij. Ik help hier enkel op vrijdag in de frituur, het is eigenlijk de zaak van Tina”, geeft hij aan. En Tina had best al wat ervaring. Hoewel ze zelf een opleiding genoot in de zorg, had ze ook vier jaar een frituur in Lochristi. “Twee jaar geleden ben ik daar dan gestopt en ging ik uit werken. Maar het kriebelde om opnieuw een frituur open te houden. We overwogen wel wat opties en kwamen hier uiteindelijk in Pittem terecht, waar we meteen een klik hadden met de vorige uitbaters en met deze zaak.”

Mondje West-Vlaams

De afstand tussen Sint-Kruis-Winkel, waar het koppel een eigen woning heeft, is aanzienlijk. “Maar ik rij graag in auto, dat is rustgevend. Op 40 minuten sta ik hier, de weg hier naartoe is ook vlot. Toen ik in Lochristi mijn frituur had moest ik slechts 12 kilometer ver rijden, maar deed ik er soms dik 20 minuten over.”

Ondertussen is Tina sinds begin november aan de slag aan de frituur die de naam ontleent aan de Rysselendemolen die aan de overkant van de straat de horizon domineert. “We gaan gewoon verder op het elan van Pedro en Lies. We behouden ook de openingsdagen. In het weekend zijn we gesloten, voor de rest zijn we iedere middag van 11.30 tot 13.30 uur en avond van 17 tot 21.30 uur open. Ik ben dus iets eerder open ’s avonds, maar ik ben hier toch. Hier komt een mix van vaste klanten en passanten over de vloer, veel truckers ook. De frituur krijgt straks aan de buitenkant een nieuw likje verf, ook het terras wordt tegen volgende zomer in het nieuw gezet. Binnen zijn ook 24 zitplaatsen. Straks kun je ook bestellen via www.frietjesonline.be.” Tina heeft meteen weer haar draai gevonden. En lukt het in het West-Vlaams? “Mijn papa was afkomstig van Maldegem, dicht tegen de West-Vlaamse grens. Ik begrijp het dus goed”, lacht ze. “De frietjes worden hier met veel liefde bereid. Specialiteit van het huis zijn de 30 verschillende burgers en ook 10 soorten wraps. Maar we staan vooral ook voor een vriendelijke en vlotte bediening,” klinkt het. (WVS)