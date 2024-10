Elin Vandenbroucke is Lady Chef Rookie: “Mijn droom? In de keuken staan van mijn eigen restaurant”

Onlangs werden in het Brugse Concertgebouw de prijzen uitgereikt voor de Lady Chefs of the Year. Deze wedstrijd wil talentvolle vrouwen in de kijker zetten die het chef-zijn tot een kunst verheffen. Dit jaar werden voor het eerst meerdere prijzen uitgereikt over diverse categorieën heen. Ook de meest beloftevolle studente werd verkozen. Elin Vandenbroucke (16) uit Stene viel de eer te beurt om als Lady Chef Rookie op het podium te staan.

Elin Vandenbroucke, leerling van het vijfde jaar tso van Hotelschool Spermalie in Brugge, was de jongste deelnemer van de vijf genomineerden. “Ze startte pas vorig schooljaar in onze school, maar bleek al snel een heel gemotiveerde leerling te zijn”, opent Sabrina Caeckaert, technisch-adviseur-coördinator van de hotelschool. “Haar grote voorbeeld is haar mama Hilde Vandenbroucke, die ook in Spermalie studeerde en voorzitter is van de oud-leerlingenvereniging van onze school. Uiteraard zijn we heel trots dat een van onze leerlingen zo’n prestigieuze onderscheiding behaalt.”

Mama achterna

“Ik heb inderdaad maar laat beslist om in de voetsporen van mijn mama te treden”, vertelt Elin voorzichtig. “Sinds ik in Spermalie op school zit, help ik elk weekend in de keuken van het restaurant van mijn mama (De Vlasschaard in Stene, red.). Om nog bijkomende ervaring op te doen, sta ik ook nog in de keuken van een ander restaurant in De Haan. Op school grijp ik ook alle kansen om bij te leren met beide handen.”

Eind augustus vonden de proeven voor de Lady Chefs of the Year plaats in Hotelschool Spermalie. Elin Vandenbroucke was een van de leerlingen die bereid was om tijdens de vakantie als keukenhulp de deelnemers aan deze prestigieuze wedstrijd bij te staan. “Ik heb naast Lieze Willems gestaan en kreeg de kans om heel veel met haar te babbelen over recepten. Dat zij uiteindelijk Lady Chef of the Year werd, was een bijkomende motivatie om zelf deel te nemen aan de wedstrijd voor opkomend talent. Eigenlijk had ik niet verwacht dat ik als beste ‘rookie’ uit de bus zou komen, want de andere deelnemers presteerden ook voortreffelijk”, lacht ze.

Keuken- en proefjury

“Onze opdracht bestond eruit om schelvis met bieslookpuree als voorgerecht te serveren en het hoofdgerecht dat we moesten klaarmaken was onglet van Belgisch witblauw met een wijnsaus en witloof”, gaat Elin voort. “We kregen anderhalf uur tijd voor beide gerechten die zowel door een keukenjury als een proefjury beoordeeld werden. De borden die ik aanbood waren eigenlijk niet zo goed gedresseerd. De jury vond echter dat de smaken van mijn gerechten heel goed zaten. Dat is wellicht de reden waarom ik de wedstrijd won.”

“De jury had vooral heel veel lof voor de werkkracht en het doorzettingsvermogen van Elin”, vult technisch-adviseur-coördinator Sabrina Caeckaert aan. “Haar prestatie alsook de verkiezing van Laurence De Smet (25), oud-leerlinge en sous-chef in Hof Van Cleve, tot Lady Chef van de Toekomst plaatst onze school en de opleiding in de kijker. Dat bewijst dat we als school goed bezig zijn. We hopen dat Elin een voorbeeld mag zijn voor de andere leerlingen. Als school reiken we onze leerlingen alle tools en ondersteuning aan om goede chefs te worden, maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen.”

Voeten op de grond

Bij alle lofbetuigingen blijft Elin Vandenbroucke opmerkelijk kalm en nuchter. “Ik weet dat ik nog heel veel moet leren en ook mijn mama houdt me stevig met beide voetjes op de grond. Ze is heel trots en vindt het schitterend dat ik die prijs won, maar ze zegt me ook vaak dat ik nog een lange weg moet afleggen om me te kunnen meten met grote chefs. Ik ben nu al vastbesloten om zeker nog een zevende specialisatiejaar te volgen. Ik heb het echt naar mijn zin in Spermalie. Sinds dit jaar ben ik ook intern en ben ik bijna dag en nacht samen met mijn vriendinnen. Het leven op het internaat bevalt me echt.”

Over haar toekomstplannen moet Elin niet lang nadenken. “Ik ben niet bang om hard te werken en ik weet wat het inhoudt om een eigen zaak te runnen. Toch droom ik ervan om later in de keuken van mijn eigen gastronomisch restaurant te staan.” (Philippe Decruynaere)