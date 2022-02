Brugs restaurant Den Gouden Harynck stopt ermee

In december 2022 stopt Den Gouden Harynck uit Brugge er officieel mee. Dat kondigen sterrenchef Philippe Serruys en zijn vrouw Maryke Van Damme zelf aan. Na bijna 45 jaar vakmanschap vinden zij het tijd om een bladzijde om te slaan.

Jong en klein gestart, groeide het restaurant in Groeninge in Brugge uit tot een gevestigde culinaire waarde. Sinds 1996 prijkt een Michelinster aan de historische gevel. Bijna 45 jaar vakmanschap. Met Philippe en Maryke Serruys als gezicht van een ijzersterk team: “It takes two to tango. In 1977 waagden we samen de sprong en sindsdien schreven we elke dag aan ons verhaal”, aldus de chef-kok.

Innovatief

Den Gouden Harynck was al die jaren trouw aan de beste tradities, maar vooral innovatief en altijd inspirerend, een kweekbodem voor veel jong culinair talent. “Het meervoud van lef is leven, zegt chef Philippe Serruys (68). Samen met en zijn vrouw Maryke (68) wil hij aan een nieuw hoofdstuk beginnen.

Boek

“Dat doen we niet zonder het verhaal van Den Gouden Harynck mooi af te sluiten. We zijn een boek aan het afwerken. Met een aantal ‘best of’-recepten, maar ook met verhalen en anekdotes van bekende klanten. Jools Holland, Raymond, Youp van ‘t Hek en Kamagurka werken hieran mee”, vervolgt Philippe Serruys.

Echt stoppen doet het echtpaar niet. Philippe: “We blijvne onze bed & breakfast uitbaten en verkopen ons panden niet. We beradslagen hoe het verder gaat, geen sterrenrestaurant meer. Misschien iets anders, we zitten nog boordevol energie en ideeën.”

Trouw

“We werken hier met vijf man, sommigen personeelsleden zijn Den Gouden Harynck al meer dan dertig jaar trouw. dat is uniek in de horeca”, besluit de chef.