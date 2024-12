Oostende stelt eindejaarsvuurwerk uit naar zaterdag 4 januari en organiseert extra lichtshow: Middelkerke en Koksijde gaan wel door

Het eindejaarsvuurwerk van dinsdag 31 december 2024 in Oostende zal niet afgeschoten worden door te hevige wind. Het vuurwerk wordt verplaatst naar zaterdag 4 januari om 18u. Vandaag zal er als alternatief een extra lichtshow georganiseerd worden om middernacht onder de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Iedereen is dan ook welkom om onder de tunnel samen te komen om het nieuwe jaar in te luiden.

De combinatie van de windsterkte en de pieken tot 75 km/uur maken het onmogelijk om het eindejaarsvuurwerk veilig te laten afvuren. Als alternatief zal er op middernacht een extra lichtshow georganiseerd worden onder de lichttunnel. Iedereen is dus welkom om in de Adolf Buylstraat het nieuwe jaar in te luiden.

Vanwege onzekere weersomstandigheden moeten we besluiten het eindejaarsvuurwerk op het strand te verplaatsen naar zaterdag 4 januari om 18u. Deze beslissing is zorgvuldig genomen in overleg met de vuurwerkmaker en na advies van de weerman, op basis van de meest recente weersvoorspellingen. De veiligheid primeert en dat kunnen we met de huidige voorspellingen moeilijk garanderen. We bieden wel een warm alternatief aan onder de lichttunnel, waar iedereen samen het nieuwe jaar feestelijk kan inzetten.Burgemeester John Crombez

Na een gezamenlijk aftelmoment wordt er gestart met de popmix onder de lichttunnel dat zal zorgen voor een gezellige sfeer. Andere eindejaarsactiviteiten zullen wel plaatsvinden: in de KVDO Arena maken ze zich op voor een memorabele avond en ook de Oostendse Langestraat is klaar voor een feestavond. Verschillende Oostendse restaurants bieden een speciaal eindejaarsmenu aan en de hotels spreken van een zeer hoge bezettingsgraad.

Zaterdag 4 januari

De weersomstandigheden op zaterdag 4 januari om 18u zien er een stuk beter uit, waardoor het in combinatie met de Nieuwjaarsduik een mooie beleving wordt. Als locatie wordt opnieuw gekozen voor het Groot Strand.

Door het vuurwerk te verplaatsen naar 4 januari om 18u, na de Nieuwjaarsduik, bieden we een unieke combinatie voor de deelnemers en bezoekers. Dit moment zorgt niet alleen voor een kwaliteitsvolle ervaring in ideale omstandigheden, maar biedt ook een extra boost voor onze handel en horeca. We starten het jaar zo met een onvergetelijke beleving voor inwoners, bezoekers en ondernemers.Niko Geldhof, schepen voor Toerisme

De weersituatie wordt van dichtbij opgevolgd en er kunnen eventuele extra maatregelen genomen worden in het kader van de veiligheid.

Middelkerke en Koksijde wel

In Middelkerke gaat het vuurwerk vannacht wel door. “De wind waait vanop land richting de zee dus we gaan het risico nemen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). Het vuurwerk dat gepland stond in Westende op 1 januari wordt verlaat naar 19 uur. “Het hoogtepunt van de wind wordt verwacht om 15 uur dus hebben we besloten om het vuurwerk wat later te organiseren.”

Ook in Sint-Idesbald bij Koksijde kan het vuurwerk doorgaan vanavond. “De wind waait op oudejaarsavond nog naar zee, dus alles kan veilig plaatsvinden”, zegt burgemeester Sander Loones (N-VA).