De Panne gelast vuurwerk af op 1 januari vanwege hevige wind: afwachten wat andere kustgemeenten doen

De Panne gelast het geplande vuurwerk op 1 januari af. Dat meldt de kustgemeente maandag. Er wordt aan zee hevige wind voorspeld, met stevige windstoten. Andere kustgemeenten die een vuurwerk organiseren, beslissen op oudejaarsdag of dat kan doorgaan.

Rond de jaarwissel wordt er aan zee een vrij stevige wind voorspeld, met ook rukwinden. Daarom heeft de gemeente De Panne besloten om het vuurwerk van 1 januari af te gelasten. Ook de geplande optredens gaan die dag niet door. Het programma in het Kerstdorp van vandaag maandag en van 2 tot en met 5 januari kan wel doorgaan.

In andere kustgemeenten wordt voorlopig nog afgewacht. Zo wordt in Oostende en Middelkerke pas dinsdag besloten of het geplande eindejaarsvuurwerk er al dan niet kan doorgaan.