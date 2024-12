Nostalgie en verwondering troef: nieuwe Ketnet Junior doe-expo met Tik Tak en Sarah strijkt neer in Oostende

Jong en iets minder jong ontdekken tot en met het einde van de paasvakantie de nieuwste Ketnet Junior doe-expo met Tik Tak en Sarah in Fort Napoleon. Het is niet voor het eerst dat de succesvolle tentoonstelling neerstrijkt in Oostende.

Al sinds 1981 is Tik Tak op televisie te zien. Verschillende generaties groeiden op met het bekende kinderprogramma. Sinds 2019 zijn er op Ketnet Junior bovendien nieuwe afleveringen met de vertrouwde figuren zoals de schaapjes en het schaduwmannetje.

De interactieve tentoonstelling rond het programma was eerder al te gast in Fort Napoleon in Oostende en komt nu terug in een nieuwe versie. Kinderen wanen zich in een aflevering en leven zich uit op de discodansvloer, spelen zelf een scène na, leven zich creatief uit met zand of lossen een van de puzzels op. De oudere bezoeker herkent ongetwijfeld enkele authentieke objecten uit de tijd van toen. Oudere kinderen komen dan weer aan hun trekken tijdens de doe-expo met Ketnetwrapper Sarah.

“Tijdens de expo ontdekken de kinderen de wondere wereld van Tik Tak en Sarah”, zegt kersvers schepen van Toerisme Niko Geldhof. “Ze kunnen er vertrouwde elementen uit de afleveringen van Tik Tak in het echt beleven. Ook voor oudere generaties is er volop herkenning met authentieke objecten die een nostalgisch gevoel oproepen.”

Verstopte schaapjes

Toerisme Oostende pakt bovendien uit met een onvervalste Tik Tak-zoektocht in het stadscentrum en op de Oosteroever. De bekende schaapjes hebben zich verstopt en aan de hand van een leuk zoektochtformulier kunnen kinderen invullen hoeveel Tik Tak-schaapjes ze vinden in de etalages van de deelnemende winkels.

De expo loopt tot en met het einde van de paasvakantie in Fort Napoleon. © MF

De expo is open van 10 tot 17 uur en vanaf 1 april tot 18 uur. Gesloten op maandag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakantie) en op 25 december en 1 januari.