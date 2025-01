Kuifje-veiling in Roeselare overtreft verwachtingen: “Pronkstukken gingen samen voor 25.000 euro (+ kosten) de deur uit”

Zo goed als alle 300 loten met Kuifje-items van Filip Deleye zijn gisteren onder de hamer gegaan. De eigenaar hoopte zijn geschatte waarde van 50.000 euro te recupereren, maar zal daar nu een stuk boven eindigen. Exacte cijfers plakt men er liever niet op, maar de twee grote beelden van Kuifje en Bobby en die van Kapitein Haddock gingen samen voor 25.000 euro de deur uit. En daar bovenop komen nog wat kostezn. “We zijn uiterst tevreden”, zegt Rumbekenaar Filip Deleye die sinds kort in Wingene woont.

De (online) interesse voor de veiling was groot, heel wat verzamelaars waagden een bod op de Kuifje-hebbedingen. “De grote beelden had ik destijds voor 5.500 euro per stuk gekocht. Er waren er wereldwijd maar een 300-tal in omloop, maar misschien zijn er al gesneuveld of op een andere manier verdwenen”, zegt (oud-)eigenaar Filip Deleye. “Het verwondert me dan ook niet dat er stevig geboden werd. Alles is ook duurder geworden, iets wat je lang geleden kocht is nu sowieso meer waard.”

Op wat boekjes na vond alles een nieuwe eigenaar. Ook Francis Reynaert van veilinghuis Venalis is uitermate tevreden. “De twee grote beelden zijn samen voor 25.000 euro verkocht, maar daarbij moet je ook BTW en commissie tellen. Dus betalen de nieuwe eigenaars zowat 18.000 euro per stuk. Mijn klant is tevreden, dus ik ook”, klinkt het bij Francis.