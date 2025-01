Filip ‘Tintin’ Deleye (60) laat zijn Kuifje-collectie veilen: “Met pijn in het hart, maar ik heb nog andere hobby’s”

Vier decennia verzamelde Rumbekenaar Filip Deleye alles wat er te vinden was over Kuifje. Het overgrote deel doet hij er nu van de hand. Vanmiddag (van 12 tot 13 uur) is er nog een laatste kijkdag. “Maar de online veiling, die vanavond afloopt, doet het al erg goed. Al hopen we dat er last minute nog wat bij zal komen.”

Filip Deleye wordt eind deze maand 61 jaar. “Ik heb altijd in de bouwsector gewerkt, mijn collega’s noemden me er zelfs Tintin. Maar ik had ook altijd gezegd dat ik mijn collectie van de hand zou doen eens ik met pensioen zou gaan.” Filip en zijn echtgenote Veroniek Labaere, die in AZ Delta in Rumbeke werkt, woonden tot voor kort in Rumbeke. Daar had hij ook een kamer vol met Kuifje-objecten, waar hij ook zelf alles afstofte. “We zijn recent verhuisd naar Wingene, om dichter bij onze jongste dochter en onze kleinkinderen te wonen. Zij woont in Waardamme, onze oudste dochter is overleden.”

Heel wat interesse

Maar de Kuifje-collectie verhuisde dus niet mee, die werd opgehaald door veilinghuis Venalis uit Roeselare. “Ik had eerst geprobeerd om die te laten veilen bij Carlo Bonte, bekend van Stukken van Mensen. Maar hij vond de collectie, die toch bijna 300 loten telt, te klein. Maar zo kwam ik bij Venalis in Roeselare terecht. Daar toonde Francis Reynaert wel interesse. Eerder waren er al twee kijkdagen, waarop toch wel wat volk op afkwam.”

“De meeste stukken zitten in een originele verpakkingen en zijn voorzien van een certificaat”

Deze namiddag, woensdag 15 januari, is nog een derde kijkdag van 13 tot 15 uur. “De veilig verloopt online. Maar ondertussen kun je al zien dat er al heel wat geboden werd. Maar naar verwachting zullen in de laatste minuten nog wel hogere boden binnen lopen, van mensen die een bepaald item zeker willen hebben.”

Filip Deleye bij een van zijn pronkstukken in de veiling. © gf

Op een groot beeld van kuifje is nu al een bod van 5.000 euro gedaan, heel wat kleinere items gaan al 500 euro of meer. “Het gaat vaak om stukken waarvan er maar 350 of 500 gemaakt zijn, ze zitten meestal ook nog in de originele verpakking én ze zijn voorzien van een certificaat.”

Hopen op wat winst

Afscheid nemen doet natuurlijk een beetje pijn. “Ik ben er 40 jaar mee bezig geweest. In een winkel in de Ooststraat in Roeselare stond het eerste beeldje dat ik ooit voor mijn verjaardag cadeau kreeg van mijn vrouw. Daar is alles gestart. In al die jaren heb ik er behoorlijk wat geld in gestopt. Ik ging zelf ook naar beurzen en zocht zaken online om mijn collectie te vervolledigen. Ik schat dat ik zelf 50.000 euro spendeerde, op de bank brengt je geld niet veel op. Nu hoop ik wat winst te maken, maar dat zien we straks wel.”

Filip heeft wel nog enkele stukken gehouden. “Zoals een groot beeld en nog enkele unieke items. En ik zeg ook niet dat ik niets meer zal kopen, mocht de gelegenheid voor een uniek stuk zich voordoen. Maar ik zal me nu vooral richten op mijn nieuwe hobby’s. Ik heb thuis ook koi-vissen, ik ga graag fietsen en wandelen. En we spenderen ook graag tijd met onze twee kleinkinderen.”