Komen-Waasten lanceert feesterperiode met stuntende Sint

Vrijdagavond werd de officiële aftrap gegeven van de Komense feestperiode. Een gigantische kerstboom, muziek en vooral een Sinterklaas stuntman zorgden voor heel wat animo op de Sint-Annaplaats.

De feestdagen? Dat is sfeer, winkelen en een overdosis aan gezelligheid. Ook dit jaar trok het gemeentesbestuur van Komen-Waasten, in samenwerking met de handelaarsvereniging en de dames van serviceclub Inner Wheel, alle registers open om het kerstgevoel tot aan de voordeur te brengen. De afgelopen dagen en weken brachten medewerkers van de grensgemeente alles in gereedheid om het startsignaal op een feeërieke manier te kunnen brengen.

“De kerstman is helemaal terug en hij zal zich over alle deelgemeenten van Komen-Waasten verspreiden”, lachte burgemeester Alice Leeuwerck tijdens haar toespraak. “Van de werkplaats van de elfen tot de stallen van zijn rendieren? Iedere centrale plaats van de deelgemeenten zal een stukje van het decor herbergen.”

Hoewel de energiecrisis wild om zich heen slaat, besloot het gemeentebestuur om niet op de rem te gaan staan. “Onze handelaars hebben meer dan ooit nood aan deze boost van positiviteit”, verklaarde de burgemeester deze beslissing. “Sfeerverlichting en versiering lokt de mensen opnieuw naar de winkelstraten en dit alles zorgt voor een positief gevoel bij iedereen. Als gemeente besloten we overigens een tijdje terug om te investeren in LED-verlichting, waardoor de kostprijs aan energie voor die periode amper 250 euro bedraagt.”

Hoewel de dames en heren van het gemeentebestuur prominent aanwezig waren tijdens het evenement, kwam de eregast vanuit de lucht afgedaald. Honderden kinderen, vergezeld van hun ouders, staarden gespannen naar de kerktoren. Van zodra ze de rode mijter zagen verschijnen, konden ze hun vreugde amper verbergen. Niemand minder dan Sinterklaas daalde er, als een rasechte stuntman, aan een touw naar beneden. Eenmaal op de begane grond kon de kindervriend plaatsnemen in zijn chalet, waar er meer dan voldoende tijd was voor foto’s en het uitdelen van snoepgoed.

De dames van serviceclub Inner Wheel © CLEL

Het waren de dames van serviceclub Inner Wheel die de sint hadden weten te overtuigen zijn beste klimtalenten tentoon te stellen. “Het is al de tweede keer dat we dit doen en keer op keer is het een succes”, glunderden de ondernemende vrouwen. “We zijn trouwens één van de weinige plaatsen in het land waar toestemming wordt gegeven om van de kerktoren af te dalen.”

De sint zelf? Die genoot volop van het moment. In het dagelijkse leven klust de goedheiligman bij als bouwvakker voor hoogtewerken. 1 keer per jaar mag hij zijn gereedschapskist omruilen voor een mijter en een staf, een moment waarover hij zelden tot nooit moet nadenken. “Die kinderen hun lachende gezichtjes zien? Dan vergeet je al snel de koude temperaturen!” (CLEL)