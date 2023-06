Kermisweek in Oudenburg start met muzikale avondmarkt

Op vrijdag 9 juni om 17 uur gaat de kermisweek in Oudenburg van start. Dat gebeurt traditioneel met een avondmarkt die dit jaar ook muzikaal wordt opgeluisterd.

“Vorig jaar gaven we voor de eerste keer een feestelijk startschot voor onze kermisweek. We zetten dit nu verder met twee muzikale optredens. Eerst staat om 20 uur Fien Trybou op het podium met haar Suspenders. Het wordt bovendien het laatste optreden van de groep, want na vrijdag stopt de band die voor een swingende avond vol klassiekers in een rockabillyjasje zal zorgen”, vertelt schepen van Markten en Feestelijkheden Romina Vanhooren.

Jo Vally

“Daarna verwachten we om 21.30 uur Jo Vally. Al meer dan 40 jaar staat hij bekend voor zijn groot repertoire van talrijke hits.”

Ook de kermiskramen komen opnieuw naar Oudenburg. Dit jaar zullen er dat zeven zijn. Elke inwoner kreeg de voorbije dagen een folder in de brievenbus met het kermisprogramma en kortingsbonnen voor de kermis. Die blijft tot donderdag 15 juni op het marktplein staan.