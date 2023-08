Keiem-kermis pakt uit met Family Run

De vzw Feestcommissie van Keiem bestaat 40 jaar en organiseert opnieuw de kermis. Dit jaar is er een nieuw evenement bij.

Op vrijdag 25 augustus vindt de smulmarkt plaats. Daar werken opnieuw heel wat verenigingen aan mee.

Family Run

Nieuw is de Family Run op zaterdag. De afstand bedraagt 1 km en inschrijven kan vanaf 15.30 uur om te starten om 16 uur. Start en aankomst liggen aan OC De Kring. Deelnemen kost 2 euro per persoon.

De kermiszondag staat voor een gevuld programma: aperitiefconcert, optredens van de majorettes, een dansgroep, de Hokus Pokusshow en de New Seventies band.

Zelfgemaakte kindermolen

Daarnaast staat ook de door de feestcommissie zelfgemaakte kindermolen klaar, samen met een schiettent.

Oprichter en bezieler van de Feestcommissie was wijlen Walter Volckaert. Marc Deprez stond ook mee aan de wieg en is al 40 jaar actief in de feestcommissie.