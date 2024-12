Eerste editie van XPO Sing-Along haalt 8257,47 euro op voor De Warmste Week

Donderdagavond 19 december stond zaal XXL in Kortrijk Xpo Meeting Center in het teken van een unieke muzikale belevenis: de eerste editie van de XPO Sing-Along. Met een overweldigende opkomst van meer dan 300 deelnemers werd de avond een daverend succes.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het evenement bracht niet alleen mensen samen in een sfeer van samenzang en plezier, maar zette zich ook in voor het goede doel. Samen zamelden de deelnemers 4128,74 euro in voor De Warmste Week. Xpo Group verdubbelde dit bedrag, waardoor een totale donatie van 8257,47 euro werd gerealiseerd.

Avond vol optredens en verrassingen

De avond werd gevuld met een gevarieerd programma. Er waren optredens van deelnemers uit het publiek, evenals een spetterende performance van Kortrijkse artiest Jaydee Hill. Ruth Vandenberghe (burgemeester van Kortrijk) en urban influencer Margot Demeulemeester (Kortrijk met Margot) wisten het publiek te verrassen met een Masked Singer-optreden.

Ruth zong als Sneeuwman ‘Allemaal’ van Wim Soutaer en Margot bracht het nummer ‘Let It Be’ van The Beatles. De winnaars ontvingen elk een waardebon van 100 euro van Battle Kart.

De avond werd professioneel begeleid door het dj-duo De Noenkels uit Izegem die met hun levensgrote jukebox een unieke interactieve ervaring boden. “We zorgden voor de warmte op de XPO Sing-Along, het meezingen lieten we met gerust hart aan het talentvolle, fantastische en evenzeer warmste publiek over”, aldus de broers Gilbert en Gentil.

“De energie en verbondenheid die we hebben gevoeld, maken dit evenement onvergetelijk,” zegt de organisatie van Xpo Group. “We danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes, van deelnemers tot partners en vrijwilligers. Onze missie is geslaagd!”