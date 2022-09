Eerste Blankenbergse zeepkistenrace: de Zeester heeft snelste kist, Superman is pechvogel van ’t jaar

Het weer viel wat tegen, maar de sfeer zat goed: een twintigtal zelfgebouwde bolides verschenen vanmiddag aan de start van de eerste Blankenbergse zeepkistenrace.

Carnavalsvereniging De Zeester haalde met oud-carnavalsprins Yves ‘Bowie I’ Bauwens achter het stuur de snelste tijd: 73 seconden voor de drie rondes samen, met een toptijd van 24 seconden in de tweede.

Het decor in gereden

De prijs voor ludiekste zeepkist ging naar O’Neill Beachclub, pechvogel van het jaar was Superman. “Het decor in gereden”, lacht Alain Goditiabois, die vroeger frituur Marie-Jeanne uitbaatte aan het Leopoldpark. “Controle over het stuur kwijt, dan maar te voet over de meet gegaan. Beetje jammer van de regen wel, maar wat een geweldige sfeer. Volgend jaar doen we zeker weer mee!”

De zeepkistenrace was een gezamenlijke organisatie van de Liberale Zelfstandigen en Jong VLD Blankenberge. “De regen was inderdaad een spelbreker, maar er was toch heel wat ambiance en de horecazaken in de Leopoldstraat zaten allemaal goed vol. Iedereen tevreden dus, en volgend jaar staan we er zeker weer met een nieuwe, nog betere editie van onze zeepkistenrace”, klinkt het.