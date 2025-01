De leukste West-Vlaamse adresjes volgens… Steffie De Schacht

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Steffie De Schacht uit Zedelgem. Steffie is als vroedvrouw, lactatiekundige en lesgever seksualiteit het gezicht achter Tits & Kids.

ETEN: Bocca in Brugge

“Ik ga al sinds mijn vijftiende vaak naar pastabar Bocca in Brugge. Ook nu kom er nog graag voor een snelle lunch met mijn gezin. Als het iets meer mag zijn, gaan we graag naar De Republiek in Brugge. De kaart verandert er regelmatig en er zijn altijd leuke, verrassende suggesties. Bovendien is het er erg gezellig zitten én hadden mijn man en ik er zes jaar geleden ook onze eerste date. Een speciale plek dus voor ons.”

DRINKEN: I Love Coffee in Brugge

“I Love Coffee is mijn favoriete koffiebar in Brugge. Het is een zeer gezellige, knusse plek om te zitten en de koffie is er echt héél lekker. Mijn lievelingskoffie is er de latte macchiato met karamel. Met de kindjes delen we meestal een muffin. Heel handig is dat je de koffie ook gewoon kunt meenemen on-the-go en anders is het ook een leuke stop tijdens het shoppen.”

SHOPPEN: Leeloo in Brugge

“Leeloo is een kledingzaak in het centrum van Brugge waar ze zowel dames- als herenkleding verkopen. Mijn man en ik kunnen dus samen shoppen handig! Zelf ga ik er meestal om een iets specialere broek of een leuk jurkje, mijn man vindt altijd wel zijn zin in de leuke T-shirts. De uitbaters stellen mooie, unieke collecties samen. Elk kledingstuk is bovendien diervriendelijk, iets waar ik wel belang aan hecht.”

CULTUUR: Poetry Matters in Oostende

“Op zondag 2 februari stelt onder meer Siel Verhanneman haar dichtbundel Wat wij doen dat heet bewaren voor tijdens het evenement Poetry Matters in KAAP in Oostende. Iets waar ik echt naar uitkijk, omdat Siel in deze bundel in haar eigen lijf kruipt en het naar buiten keert. Laat lijfelijkheid net het thema zijn van de poëzieweek die dan plaatsvindt, een thema dat dicht aanleunt bij mijn job als lactatiekundige en vroedvrouw.”