Steve Rousseau en Lode Lefevre openen beachbar in Nieuwpoort: “Hier droomden we als jonge gasten al van”

Steve Rousseau (50), halfbroer van Vooruit-voorzitter Conner en zoon van Nieuwpoorts gemeenteraadslid Jo, opent in maart voor het eerst een beachbar bij het Leopoldplein in Nieuwpoort. Hij doet dat samen met zijn kameraad Lode Lefevre (49). De roots van beiden liggen in die kuststad. “Al toen we als jobstudenten in De Barkentijn werkten, droomden we hier van”, klinkt Steve uitnodigend.

Het stadsbestuur van Nieuwpoort heeft concessies verleend voor twee strandbars die van 15 maart tot 15 oktober gerund mogen worden. Philip Averein (61) heeft voor 30.500 euro opnieuw die voor de Chagall Beach binnengehaald bij zijn restaurant Chagall. “Het is een jaarlijkse gewoonte”, reageert Philip. “Er waren twee dossiers voor ons en drie voor die bij het Leopoldplein. Ik zie de beachbar als een verlengstuk van ons restaurant. De klanten kunnen daar een aperitiefje drinken terwijl ze wachten op een plaatsje binnen. Uiteraard zijn ook niet-klanten welkom.”

De Barza beachbar komt echter niet terug want Steve Rousseau en Lode Lefevre haalden als nieuwe spelers de concessie binnen. Ze telden 110.000 euro neer. De overeenkomst geldt tot en met 2028. “Dat is inderdaad een groot bedrag, maar slechts 15.000 euro meer dan de vorige concessie op dezelfde plaats”, verantwoordt Steve. “Deze locatie vlakbij het Leopoldplein zit veel sneller in de zon en is ook groter dan de andere concessie. We mikken op een bar met een 200-tal plaatsen opgebouwd met natuurlijke en duurzame materialen. Er is in Nieuwpoort zeker nood aan extra horeca. Hopelijk bereiken we een ruim en gevarieerd publiek. We richten alvast een kidscorner in voor de allerkleinsten en een chillzone voor de jeugd. Een samenwerking met de lokale handel vinden we cruciaal. Een naam voor onze beachbar hebben we nog niet. We staan zeker open voor suggesties. Voorstellen zijn voor 5 december welkom in de mailbox van marketing@houseoftalents.be. De eerste met de definitief gekozen naam trakteren we op een magnumfles Champagne tijdens de opening die voorlopig gepland staat op 18 maart volgend jaar.”

Gezamenlijke droom

Steve woont in Marke, waar hij met zijn HR-groep ‘World of Talents’ 3.000 werknemers met elk hun talenten beschikbaar heeft voor de arbeidsmarkt in België, Nederland en Duitsland. Lode uit Lauwe is zaakvoerder van een schilder- en plamuurbedrijf waar meer dan 50 mensen werken. En toch kiezen beide voor de horeca aan zee. “Verrassend is dat niet”, reageert Steve. “Ik ben opgegroeid in Nieuwpoort en werkte vele jaren als monitor en jobstudent in De Barkentijn waar pa directeur van was. Ook Lode werkte daar als student. Toen al kwam onze gezamenlijke droom ter sprake om ooit een café te openen. Het heeft wat langer geduurd dan gepland (lacht).”

Voor Steve is het niet zijn eerste onderneming in Nieuwpoort. “Vorig jaar opende ik in de Franslaan ook al Frietatelier Gaspard samen met mijn jeugdvriend Xavier Rodrigues. Lode en ik wonen dan wel alle twee in het zuiden van West-Vlaanderen, zo goed als elk weekend rijden we naar Nieuwpoort. Zelf zal ik niet in de beachbar aan de slag gaan. Lode neemt dat samen met een uitbater, die we nog moeten zoeken, voor zijn rekening. In geval van nood zal ik zeker eens inspringen. Wie weet duikt ook Conner op want die heeft veel ervaring met het tappen van pintjes (knipoogt).” (GUS)