Opnieuw herrie in dancing Holiday Club in Geluveld

Zaterdagnacht moest de politie opnieuw uitrukken naar de beruchte dancing Holiday Club langs de Menenstraat in Geluveld. Er was sprake van een vechtpartij en een bewusteloze man.

Bij aankomst bleek alles opgeruimd en reden veel aanwezigen vliegensvlug weg met gedoofde lichten. Het bleef nog een tijd onrustig bij het nabije tankstation en ook de buurt leed opnieuw onder de lawaaihinder. De miserie lijkt wel een gewoonte te worden rondom de dancing die eerder al vier keer gesloten werd.

Pas het derde weekend is de Holiday Club opnieuw open en iedere week zijn er perikelen geweest. Er was het ongeval in Geluveld en Kruiseke en een aanrijding tegen een vrachtwagen na een vlucht om de controle van de politie te ontwijken. De dancing trekt eerder een Noord-Frans publiek aan.

“Vorige week werd het besproken op het schepencollege en binnen drie weken maken we de evaluatie en gaan we op zoek naar nog zwaardere sancties maar alles moet wettelijk gebeuren”, zei burgemeester Dirk Sioen.

Misschien kunnen door deze nieuwe perikelen de beslissingen eerder genomen worden.

(NVZ)