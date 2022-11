Opnieuw perikelen rond dancing Holiday Club in Geluveld

De Dancing Holyday Club langs de Menenstraat in Geluveld is nog maar opnieuw geopend sinds 21 oktober na een verplichte sluiting. In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde al het derde bizarre ongeval sinds de heropening.

Een bestuurder die van de dancing kwam reed in op een vrachtwagen en nam de vlucht. Dit moet rond 5 u.50 à 6 uur geweest zijn,” zeggen de buren. “ We hoorden een harde klap en ik dacht eerst dat het tegen mijn auto was.” De politie kwam ter plaatse maar de bestuurder sloeg op de vlucht. Er volgde zelfs een zoektocht met 3 combies en drone.

Sinds de opening op 21 oktober waren er al twee ongevallen toen klanten van de dancing een wagen en verkeerspalen raakten in het centrum van Geluveld en enkele dagen eerder reed een klant in een tuin in Kruiseke waar hij zijn roes uitsliep. Buren klagen ook opnieuw van lawaai. Dit weekend nog gaar Burgemeester Sioen (#team8980) met de buren praten.

De dancing is pas heropend op 23 oktober na een 4de sluiting wegen burenoverlast. “Ik wil de uitbater nog een kans geven. Al zullen er niet veel kansen meer komen. Het is trouwens niet telkens de schuld van de uitbater, wel van het soort publiek dat aangetrokken wordt.” zei burgemeester Sioen ter gelegenheid van de sluiting. (NVZ)