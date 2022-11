Zonnebeke overweegt hardere maatregelen voor Dancing Holiday Club: “Jammer dat er na vier eerdere sluitingen opnieuw problemen zijn”

Na pas twee weken heropening van Dancing Holiday Club in de Menenstraat in Geluveld is het opnieuw kommer en kwel. De gemeente overweegt zwaardere sancties.

De voorbije weken gebeurden drie bizarre ongevallen die gelinkt kunnen worden aan Dancing Holiday Club. Er was het ongeval in Geluveld en Kruiseke en vorige week nog een aanrijding tegen een vrachtwagen na een vlucht om de controle van de politie te ontwijken. De bestuurder sloeg op de vlucht en bij de zoektocht werd zelfs een droneteam ingezet. Intussen is de eigenaar van de wagen geïdentificeerd.

De Dancing is vooral in trek bij Franse fuifgangers en was pas sinds 21 oktober opnieuw open na een vierde sluiting. Veel buren hebben opnieuw klachten. “Ik ging langs bij de buurtbewoners van de dancing”, zegt burgemeester Dirk Sioen (# team8980). “Sommigen hebben veel klachten, andere minder. Ik heb hem aangeraden elke klacht te melden en door de politie proces verbaal te laten opmaken. We bespraken het al in het schepencollege. Binnen drie weken is het opnieuw een onderwerp op het college waar we de klachten zulle evalueren en op zoek gaan naar nieuwe, zwaardere sancties. We moeten er wel voor zorgen dat alles letterlijk verloopt. Het is jammer dat er na vier sluitingen opnieuw problemen zijn. We zullen moeten overgaan naar meer drastische maatregelen”. (NVZ)