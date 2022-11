Bizar ongeval in Geluveld na Halloweenfeestje in heropende discotheek

Na een zoveelste opgelegde sluiting door het gemeentebestuur omwille van overlast heeft de omstreden Holiday Club bij de Zonnebeekse deelgemeente Geluveld opnieuw de deuren geopend. De discotheek pakte meteen uit met een Halloweenfeestje. En dat hebben de dorpsbewoners gemerkt.

Dinsdagochtend gebeurde rond zes uur een ongeval op de N8, de hoofdstraat door het dorp. Een wagen raakte enkele verkeerspalen. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper zaten drie Franse personen in het voertuig, twee vrouwen en een man. Ze werden opgepikt door een ander voertuig, wellicht een vriend of kennis. De politie kon de eigenaar opsporen via de gegevens van het achtergelaten voertuig. Er vielen geen gewonden.

(TP)