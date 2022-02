Vrienden en familie herdenken Kenneth Hamers: “Kenneth blijft met ons meerijden”

Familie en vrienden herdachten zondag Kenneth Hamers (27), een week na zijn tragisch overlijden, op de plek van het ongeval langs de Iepersteenweg bij Merkem. Ook aanwezig: zijn beste vrienden die achter Kenneth reden en alles zagen gebeuren. “Samen uit, samen thuis, dat was ons motto. Maar die dag kwam onze maat niet meer thuis. We moesten hem achterlaten op deze drukke baan.”

“Die wind, tragisch… in een fractie van een seconde waren we onze beste maat verloren”, zegt Kevin Mortelé (26) uit Torhout, die in de namiddag van 5 februari samen met Jason Kerkhove (28) achter Kenneth reed.

“We gingen altijd samen op de motor rijden, zeker bij zulk mooi weer. Dat maakte ons gelukkig”, vervolgt Jason, ook uit Torhout. “Kenneth reed voorop met de gps en wilde het parcours inkorten, omdat hij naar zijn vriendin wou. We hadden net een tractor voorbijgestoken, en toen gebeurde het.”

“De paniek was enorm. Altijd zorgen we voor elkaar, maar we konden niks meer doen om Kenneth te helpen”, aldus Kevin. “Dat was een stevig trauma, ik heb nog altijd rillingen. Samen uit, samen thuis, dat was ons motto. Maar die dag kwam onze maat niet meer thuis. We moesten hem achterlaten op deze drukke baan.”

Heel spijtig ongeval

“Ik was als een van de eerste van de familie ter plaatse”, vertelt Andy (53) uit Gits, de vader van Kenneth. “Toen ze een tent over zijn lichaam plaatsten, leek alles weg te schuiven vanonder mijn voeten. Mijn wereld verging. Ik zei z’n vrienden meteen dat ze zich niet moesten verontschuldigen. Het was een heel spijtig ongeval.”

Ook vriendin Celine kan rekenen op de steun van zijn vrienden.

Zijn onverwacht overlijden verwerken, kon maar op één manier. “Motoren, tractoren, auto’s, vrachtwagens… alles wat lawaai maakt en op wielen staat. Dat was voor Kenneth het belangrijkste. Naast mij en hond Jerome, ons kindje”, aldus vriendin Celine Spillier (22) uit Lichtervelde. “We beslisten meteen om een herdenkingsmoment te houden op de plek van het ongeval.”

Tientallen familieleden en vrienden kwamen met versierde motoren, oldtimer tractoren en vrachtwagens, en plaatsten bloemen, foto’s en kaartjes bij een paaltje in de berm. Een 55-jarige vriend van Andy kwam een uurtje vroeger om een klein aandenken vast te maken. “Een eerbetoon van onze muziekgroep Pilly-Pilly. We zijn brothers geworden na dertig jaar rock-’n-roll.”

Herdenkingsmoment

In de kille wind hield de groep een moment stilte, om daarna de motoren te doen ronken. Ook de BMW van Kenneth kon niet ontbreken. “Het is een van de weinige zaken, die we nog van hem hebben”, aldus Andy. “En zijn motor… Die staat bij een goede vriend en wordt nooit weggegooid. Tijdens het herdenkingsmoment vond ik nog een paar brokstukken. Ik sta hier met een dubbel gevoel. De plek roept verschrikkelijke herinneringen op, maar ik moét hier zijn om het een plaats te geven. De steun is enorm.”

“Kenneth zou dit gewild hebben”, stelt Kevin. “We willen de passanten, die vlak na het ongeval stopten, en hulpverleners uit de grond van ons hart bedanken en we zouden graag contact opnemen. Ook de familie zijn we dankbaar voor de steun, want we zitten met een knagend gevoel. Ik plakte een sticker van Kenneth op mijn helm. Elke rit die we doen, is er een voor hem. Hij blijft met ons meerijden.” (TP)