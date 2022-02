27-jarige motorrijder Kenneth Hamers knalt na windstoot tegen oplegger en overlijdt

De 27-jarige Kenneth Hamers uit Lichtervelde overleed zaterdagmiddag nadat hij tijdens een motortochtje met twee vrienden door de wind van de weg werd geblazen en hij tegen een geparkeerde oplegger belandde. “Kenneth is door de wind uit ons leven weggerukt.”

Zaterdagmiddag trok Kenneth Hamers uit Lichtervelde er met twee vrienden met de motor op uit. Het motorrijden was voor Kenneth een ware liefhebberij geworden, een microbe die hij te pakken kreeg door zijn vader Andy en stiefmoeder Katie die al jarenlang motorrijders zijn.

“We zeiden hem telkens dat hij heel voorzichtig moest zijn en hij luisterde naar die woorden”, aldus vader Andy. Toch liep het zaterdagmiddag omstreeks 14.30 uur langs de Iepersteenweg in Merkem helemaal verkeerd voor Kenneth.

Door een hevige windstoot belandde de motor van de jongeman naast de weg tegen een geparkeerde oplegger. Kenneth werd weggekatapulteerd en kwam neer op het wegdek. Het was onmiddellijk duidelijk dat hij er heel slecht aan toe was. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar ondanks verschillende reanimatiepogingen kwam alle hulp te laat. De Lichterveldenaar overleed ter plaatse.

Altijd voorzichtig

Kenneth had sinds 2015 een relatie met Celine Spillier. De vrienden waarmee Kenneth op pad was, belden haar onmiddellijk op. “Ik voelde onmiddellijk dat het niet goed was. Ik heb vroeger Kenneth nog proberen tegen te houden om een motor te kopen, maar als je een koppel bent, gun je elkaar hobby’s. Het ongeval is ook niet te wijten aan zijn rijgedrag. Kenneth was altijd voorzichtig, stippelde zijn route op voorhand uit. De wind heeft Kenneth verrast en uit ons leven en onze toekomst gerukt.”

Die toekomst zag er heel rooskleurig uit voor Celine en Kenneth. Het koppel leerde elkaar kennen via de broer van Celine. Kenneth had in 2013 een zwaar ongeval gehad op de E313 in Vosselaar. Hij was tijdens een rit in slaap gevallen waarna zijn vrachtwagen op de middenberm terecht kwam. Zijn toestand was toen aanvankelijk kritiek. Na een lange revalidatie van zeven maanden ging hij aan de slag als koerier bij Link-Up, het bedrijf van zijn vader Andy. “Na het ongeval was Kenneth niet bang om opnieuw in een vrachtwagen te rijden. Eens hij Celine leerde kennen, bloeide hij weer helemaal open.”

Korte herdenkingsplechtigheid

Het koppel woonde aanvankelijk in bij de ouders van Celine. Sinds 31 december hadden ze een eigen stekje. “Kenneth leefde voor zijn en onze toekomst. We hadden grootse plannen. Nu huurden we, maar het was de bedoeling dat we zouden bouwen of kopen. Ja, hij had een eigen willetje, maar Kenneth was zo behulpzaam en zou iedereen wel twintig kansen geven. Hij had veel inzicht, als je een probleem had, kon je altijd bij hem terecht. Kenneth had altijd iets in zijn handen. Hij prutste graag met vanalles van materiaal, maar hij was er echt wel goed in.”

De uitvaartplechtigheid voor Kenneth gaat volgende week zaterdag door in het crematorium in Brugge. Op zondag zou de familie graag vrienden en kennissen samenbrengen voor een korte herdenkingsplechtigheid op de plaats waar het ongeval gebeurde.

“We werden zaterdag heel erg goed opgevangen door de hulpdiensten. Zij waren er echt voor ons op een heel erg moeilijk moment. We halen nu steun uit de vele berichten die we al gekregen hebben. We koesteren ook de mooie herinneringen aan Kenneth. En dat zijn er heel veel.”

