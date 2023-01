Vorig jaar was Lena Baes de Krak van Nieuwpoort: “Ik blijf geëngageerd verdergaan”

Vorig jaar ging de eretitel ‘Krak van Nieuwpoort’ naar Lena Baes (74). Ze is heel actief in het verenigingsleven van het kleine polderdorp aan de IJzer. Lena was jaren actief bestuurslid van de Gezinsbond, is penningmeester van de Kerkfabriek Sint-Laurentius en is 21 jaar voorzitster geweest van de KVLV, dat werd omgedoopt tot FERM.

“Of ik veel reacties kreeg op mijn verkiezing tot Krak? Ja, enorm. Ik kreeg heel veel positieve reacties via e-mail. De mensen schreven je hebt het verdiend. Op straat spraken velen mij aan en zeiden: we hebben op jou gestemd. Dat was leuk om te horen. We proberen ons zo goed mogelijk in te zetten voor de verenigingen hier in Ramskapelle en blijkbaar wordt dit geapprecieerd.”

“Deze erkenning deed dan ook veel deugd. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, ik dacht dat actrice Mieke Dobbels de gedoodverfde kandidate zou zijn en was in de veronderstelling dat zij ging winnen. Uiteraard was ik wel heel blij met het resultaat”, zegt Lena Baes.

De huldiging in Brugge bij de gouverneur was een leuk hoogtepunt. “Ik ben ernaartoe geweest met de burgemeester. Buiten familie van Poperinge kende ik natuurlijk weinig mensen. Dat was voor mij een beetje ongewoon, maar toch plezant”, aldus Lena. Ze blijft geëngageerd verdergaan. “Met alles wat in Ramskapelle georganiseerd wordt, doen we zeker mee”, zegt ze.

“Omdat ik ons kerkje zo belangrijk vind, hoopte ik dat de verwarming in 2022 zou worden hersteld. Intussen is dit nog niet gebeurd en het blijft een groot vraagteken of het wel zal gebeuren. De verwarming werkt, maar als je er zit voor een begrafenis of een trouw, zou je denken dat er een paar vrachtwagens in de kerk staan. Ik denk dat, wanneer de kerk gebruikt zal kunnen worden voor andere doeleinden, het wel in orde zal komen. Voor de erediensten alleen zullen er geen herstellingen uitgevoerd worden.”

Verjonging

De gezinsbond is gestopt in Ramskapelle, maar naast FERM is er nog een kaartersclub, een toneelkring en de DAR. “Onlangs was er een nieuwjaarsreceptie in Ramskapelle, georganiseerd door de vereniging Dorpsanimatie Ramskapelle (DAR). Deze vereniging geeft al meer dan dertig jaar, viermaal per jaar het dorpskrantje uit. Het bestuur van DAR bestaat uit vier mensen van rond de zeventig jaar. Verjonging zal nodig zijn.”

“Er wordt momenteel enorm veel gebouwd in Ramskapelle. Het is goed dat er jonge gezinnen komen uit de streek. We hebben geen winkels meer en de broodautomaat is ook weg. Daarom vind ik het belangrijk dat de verenigingen kunnen blijven draaien, dat het goed gaat in het dorp, dat iedereen overeenkomt”, besluit Lena vastberaden.

(PG/foto IV)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.